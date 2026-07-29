Razie a poliţiştilor la Aeroportul Internațional Craiova. Zeci de amenzi și șase certificate de înmatriculare retrase

Polițiștii au desfășurat, în cursul zilei de 28 iulie 2026, o acțiune de amploare în zona Aeroportului Internațional Craiova, având ca obiectiv menținerea ordinii și siguranței publice, precum și prevenirea și combaterea faptelor ilegale din sistemul transporturilor aeriene.

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La acțiune au participat polițiști ai Biroului de Poliție Transporturi Aeriene Craiova din cadrul Secției Regionale de Poliție Transporturi Craiova, ai Biroului Rutier și Compartimentului de Poliție Canină din cadrul IPJ Dolj, polițiști de frontieră din cadrul Punctului Poliției de Frontieră Aeroport Craiova, dar și reprezentanți ai Biroului Vamal Aeroport Craiova, Registrului Auto Român (RAR) și Inspectoratului Teritorial de Muncă Dolj.

Aproape 150 de persoane legitimate și peste 70 de autovehicule controlate

În cadrul verificărilor, oamenii legii au urmărit respectarea legislației privind transportul în regim de taxi, transportul alternativ și cel în regim de închiriere, respectarea normelor privind paza obiectivelor și protecția persoanelor în sistemul transporturilor aeriene, precum și prevenirea migrației ilegale.

Au fost legitimate și verificate aproximativ 145 de persoane, controlate peste 70 de autovehicule și verificați patru agenți de pază.

În urma neregulilor descoperite, polițiștii au aplicat 37 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 20.200 de lei, și au retras șase certificate de înmatriculare.

Șofer amendat după ce a refuzat controlul tehnic al RAR

Printre cazurile constatate se numără cel al unui bărbat de 51 de ani, din județul Gorj, care a refuzat efectuarea controlului tehnic al autoturismului de către inspectorii Registrului Auto Român.

Acesta a fost sancționat contravențional, în baza prevederilor OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu o amendă de 4.325 de lei.

Amendă pentru transport ilegal de persoane

Tot în timpul acțiunii, polițiștii au depistat un bărbat de 51 de ani, din municipiul Craiova, care efectua transport de persoane fără a deține la bord licența de traseu.

Șoferul a fost sancționat contravențional, conform Legii nr. 92/2007, cu o amendă de 3.000 de lei.

Controalele vor continua

Reprezentanții Poliției au anunțat că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, scopul fiind creșterea gradului de siguranță a cetățenilor în zona Aeroportului Internațional Craiova și combaterea faptelor care afectează legalitatea transporturilor.

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