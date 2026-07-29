Bolojan: Executivul a decis retragerea de la publicare a HG privind biodiversitatea având în vedere miza financiară din PNRR

Executivul a decis retragerea de la publicarea în Monitorul Oficial a Hotărârii de Guvern aprobată, privind Strategia națională pentru conservarea biodiversității 2026 – 2030, pentru a nu risca suspendarea ei în baza plângerii prealabile formulată de PSD, având în vedere miza financiară de 970 de milioane de euro, bani din PNRR, a declarat premierul interimar Ilie Bolojan.

‘Al doilea subiect de pe ordinea de zi a ședinței de guvern ține de decizia pe care am adoptat-o astăzi de a nu mai promova hotărârea de guvern pe care am adoptat-o pe data de 23 privind aprobarea strategiei de biodiversitate. De ce?

Așa cum știți, am avut și avem 12 hotărâri de guvern care au fost atacate de Partidul Social Democrat pentru a fi suspendate sau anulate și deși sunt convins că toate aceste decizii au fost adoptate cu respectarea prevederilor legale, în cazul a trei dintre ele care țin de jaloane din PNRR am fost mai atenți la mizele lor financiare, iar această hotărâre de guvern care are o miză financiară de 970 de milioane de euro, am considerat că nu ne putem permite să riscăm suspendarea ei, pentru că dacă nu o avem adoptată strategia până la 31 august, vom fi penalizați cu această sumă’, a declarat Ilie Bolojan, marți seară, la Palatul Victoria, la finalul ședinței extraordinare de Guvern, potrivit Agerpres.

Proiect de lege depus de către parlamentari la Senat

El a adăugat că, în aceste condiții, în baza discuțiilor purtate cu ministrul Mediului, Diana Buzoianu, s-a depus marți un proiect de lege de către parlamentari la Senat, având ca și propunere adoptarea acestei strategii.

‘Și în ședința de astăzi am adoptat o notă prin care nu vom mai promova spre publicare hotărârea de guvern pe care am adoptat-o’, a completat Bolojan.

El a subliniat că decizia nu are nicio legătură cu nerespectarea prevederilor legale.

‘Are o legătură cu responsabilitatea pe care o ocupăm și cu faptul că atunci când sunt mize financiare importante în joc, nu ne putem permite să riscăm pierderea unor astfel de sume de către România’, a conchis Bolojan.

Citeşte şi: (VIDEO) O adolescentă care a căzut în râul Olăneşti, salvată de un poliţist şi mai mulţi trecători