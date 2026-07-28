Stafide retrase de la vânzare din magazinele Profi

Profi retrage de la comercializare un sortiment de stafide, la pungi de 100 de grame, ca urmare a identificării unei depăşiri a limitei legale admise pentru reziduuri de pesticide.

„ANSVSA vă informează că reţeaua de magazine PROFI a iniţiat retragerea de la comercializare şi rechemarea de la consumatori a unui lot de stafide, ca urmare a identificării unei depăşiri a limitei legale admise pentru reziduuri de pesticide”, anunţă, marţi, ANSVSA.

Produsul vizat este:

Denumire: ORLANDO Stafide aurii 100 g (brand Maestro)

Producător/Furnizor: ORLANDO IMPORT EXPORT

Origine: Siria

Lot: L 2004 268

Termen de valabilitate: 30.04.2027

„Dacă aţi achiziţionat produsul din lotul menţionat, nu îl consumaţi. Puteţi să îl distrugeţi sau să îl returnaţi în magazinele Profi până la data de 10.08.2026 inclusiv, urmând să primiţi contravaloarea acestuia, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal”, a mai transmis instituţia citată.

Lista spaţiilor comerciale Profi în care s-a distribuit produsul şi detaliile oficiale ale informării pot fi consultate direct pe site-ul ANSVSA sau în reţeaua magazinelor Profi.

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