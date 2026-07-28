Două femei au făcut 33 de contracte de credit folosind datele unor pensionari. Prejudiciul este de peste 1 milion de lei

Poliţiştii au făcut, marţi, percheziţii în Călăraşi şi Constanţa, la locuinţele a două femei care ar fi încheiat fraudulos 33 de contracte de credit la o instituţie financiară nebancară, cauzând un prejudiciu de 1.044.000 de lei.

Poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale Călăraşi, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Călăraşi, au făcut luni patru percheziţii domiciliare, în judeţele Călăraşi şi Constanţa, la persoane cercetate pentru înşelăciune, în formă continuată şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, potrivit News.ro.

Cum au făcut rost de datele de identificare ale pensionarilor

Din cercetări a reieşit că, în perioada 3 aprilie 2025 – 29 mai 2026, două femei de 37 şi 40 de ani ar fi indus în eroare două angajate ale unor unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Călăraşi, cu privire la un proiect european de digitalizare pentru care este necesară înscrierea unui grup-ţintă format din pensionari. Potrivit poliţiştilor, persoanelor vizate li s-ar fi prezentat că, prin participarea la proiect, urma să beneficieze de foloase materiale.

„Folosindu-se de datele de identificare obţinute astfel, cele două persoane de sex feminin ar fi solicitat şi încheiat, în mod fraudulos, 33 de contracte de credit la o instituţie financiară nebancară, cauzând un prejudiciu de 1.044.000 de lei. Totodată, la data de 7 mai a.c., o altă femeie, de 41 de ani, ar fi falsificat semnătura unui bărbat şi ar fi sprijinit activitatea infracţională, prejudiciul cauzat în acest caz fiind de 100.000 de lei”, precizează sursa citată.

În urma percheziţiilor, poliţiştii au ridicat bani, telefoane mobile folosite pentru comiterea infracţiunilor, documente privind efectuarea unor tranzacţii financiare şi alte înscrisuri.

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