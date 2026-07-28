(Video) Cultură de canabis descoperită la Balș

Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Olt, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Olt, au documentat activitatea infracțională a unei persoane, de 59 de ani, cercetată pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de risc.

Din probatoriul administrat a rezultat faptul că, în primăvara anului 2026, persoana ar fi înființat și dezvoltat, în grădina locuinței sale, situată în orașul Balş, o cultură outdoor de canabis.

În urma percheziției domiciliare efectuate, de către polițiști, ieri, 27 iulie, au fost descoperite și ridicate 1.000 de plante de canabis, cu înălțimea la tulpină între 1 și 2 metri, cultivate pe mai multe rânduri, intercalate între rânduri de porumb și viță de vie.

Ieri, 27 iulie, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Olt au dispus reținerea persoanei cercetate.

Astăzi, 28 iulie, a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Olt cu propunere de arestare preventivă a acesteia, pentru 30 de zile.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt.

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