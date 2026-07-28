România prelungește misiunea pompierilor în Franța pentru combaterea incendiilor de vegetație

România va continua sprijinul acordat Franței în lupta împotriva incendiilor de vegetație și fond forestier. Comitetul Național pentru Situații de Urgență (CNSU) a aprobat prelungirea cu încă două săptămâni a participării contingentului românesc la misiunea internațională de intervenție.

Decizia a fost luată în urma solicitării formulate de autoritățile franceze prin activarea Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene, potrivit une postări pe facebook a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.

Schimb de efective pentru continuarea intervențiilor

Sub coordonarea Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), misiunea pompierilor români va continua prin înlocuirea echipei aflate în prezent în Franța cu un nou contingent format din salvatori ai Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU).

Noul detașament va prelua responsabilitățile operaționale în zonele afectate de incendii și va continua intervențiile alături de echipele internaționale mobilizate pentru limitarea pagubelor.

România, alături de partenerii europeni în situații de criză

Prelungirea misiunii reprezintă un semnal al solidarității României față de partenerii europeni și al angajamentului de a contribui la gestionarea situațiilor de urgență prin mecanismele comune de protecție civilă ale Uniunii Europene.

Pompierii români vor continua să acționeze pentru stingerea incendiilor, protejarea comunităților expuse riscului și reducerea efectelor produse de fenomenele extreme.

Cooperare internațională pentru protejarea populației

Intervenția pompierilor români în Franța face parte din eforturile de cooperare europeană în domeniul protecției civile, prin care statele membre își oferă sprijin reciproc atunci când amploarea unor situații de urgență depășește capacitățile locale de răspuns.

Prin participarea la această misiune, România contribuie activ la consolidarea capacității europene de reacție în fața incendiilor de vegetație și a altor dezastre naturale.