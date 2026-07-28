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Președintele Nicușor Dan și-a trimis consilierul pe securitate națională și pe șeful Armatei în SUA

De Magda Dragu
Președintele Nicușor Dan și-a trimis consilierul pe securitate națională și pe șeful Armatei în SUA
Președintele Nicușor Dan și-a trimis consilierul pe securitate națională și pe șeful Armatei în SUA

Consilierul prezidențial Marius Lazurca a anunțat luni că a fost trimis de președintele Nicușor Dan la Washington DC pentru a se întâlni cu Administrația Trump și liderii Congresului.

Acesta va fi însoțit de șeful Statului Major al Apărării, Gheorghiță Vlad.

”Președintele Dan m-a trimis pe mine și pe șeful Apărării din România la Washington DC pentru a ne întâlni cu Administrația Trump și liderii Congresului în vederea promovării alinierii noastre în domeniul securității la Marea Neagră”, a scris el pe platforma X.

Lazurca a amintit că ”piloți români curajoși, care zboară pe F-16 fabricate în America, au doborât trei drone rusești în ultimele trei zile”, potrivit Aderpres.

”Aceste amenințări ne amintesc cât de important este parteneriatul nostru solid de securitate cu SUA și cât de recunoscători suntem pentru asta. Pace prin forță”, a spus consilierul prezidențial. 

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