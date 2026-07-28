Zeci de răniți, case prăbușite, drumuri crăpate și incendii în urma cutremurului din Japonia

Cutremurul puternic care a zguduit marți Japonia a provocat o explozie la un mall, crăpături pe șosele și poduri și incendii, zeci de oameni fiind răniți, potrivit oficialilor niponi citați de Reuters și preluat de Hotnews.

Cutremurul de 7,1 s-a produs la o adâncime foarte mică, de doar 10 kilometri, lovind prefectura Kumamoto din sudul țării.

Șefa guvernului de la Tokyo, Sanae Takaichi, a afirmat că bilanțul total al victimelor și a pagubelor provocate de cutremur este încă în curs de evaluare.

„Am fost deja informați că există persoane rănite. În unele zone s-au produs întreruperi de curent și incendii, iar drumurile și podurile au suferit daune, iar unele clădiri s-au prăbușit”, a spus Takaichi.

Un spital a raportat peste 50 de răniți, a informat postul public de televiziune NHK. Mai multe persoane aflate într-un tren de mare viteză în momentul cutremurului au fost, de asemenea, rănite, potrivit publicației Nikkei.

Explozie și oameni prinși sub dărâmături într-un mall

Mai multe clădiri au fost avariate, inclusiv un centru comercial Aeon despre care NHK a afirmat că a suferit o explozie.

Centrul de intervenție al Agenției pentru Gestionarea Incendiilor și Dezastrelor a transmis că etajul al doilea s-a prăbușit și multe persoane sunt blocate în interior. În plus, există informații privind persoane rănite, care sunt transportate la spital, potrivit NHK.

Imaginile difuzate de postul de televiziune au arătat și alte clădiri în flăcări sau parțial prăbușite.

Cel puțin 12 locuințe s-au prăbușit în apropierea orașului Yatsushiro, în centrul prefecturii Kumamoto.

Drumuri crăpate, trenuri oprite și fabrici evacuate

Au apărut fisuri mari pe drumurile principale, inclusiv pe o autostradă supraterană, un tren de marfă a deraiat, au fost suspendate servicii feroviare și anulate zboruri.

TSMC, cel mai mare producător de cipuri la comandă din lume, și-a evacuat angajații din fabrica sa din zonă ca măsură de precauție, a declarat un purtător de cuvânt al companiei.

Sony și Fujifilm și-au evacuat, de asemenea, angajații de la fabricile lor din zonă.

Peste 150.000 de persoane au primit instrucțiuni să se îndrepte către centrele de evacuare, a precizat agenția de gestionare a dezastrelor.

Locuitorii din zonele în care s-au resimțit cele mai puternice cutremure trebuie să se ferească de alte cutremure puternice timp de aproximativ o săptămână, precum și de riscul de alunecări de teren, a declarat un reprezentant al Agenției Meteorologice din Japonia (JMA).

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