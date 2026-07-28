Bărbat luat de ape când a încercat să treacă cu căruța un râu

Un bărbat a fost luat de ape, marţi seară, când încerca să traverseze cu căruţa râul Teleajen, în comuna prahovenă Izvoarele.

„Pompierii militari prahoveni intervin în această seară în comuna Izvoarele, satul Homorâciu, pentru căutarea şi salvarea unei persoane despre care se presupune că a fost luată de apele râului Teleajen. Din informaţiile primite până în acest moment, ar fi vorba despre un bărbat în vârstă de 50-55 de ani, care ar fi încercat să traverseze cursul râului cu o căruţă, moment în care a fost luat de apă”, a transmis, marţi, ISU Prahova.

Sursa citată a precizat că la locul intervenţiei au fost mobilizate o autospecială de stingere, o autospecială de primă intervenţie şi comandă, o barcă pentru sprijinirea operaţiunilor de căutare şi o ambulanţă SMURD. De asemenea, în sprijin acţionează şi o ambulanţă SAJ Prahova.

„Echipajele sosite la faţa locului au identificat calul şi căruţa, însă bărbatul nu a fost găsit până în acest moment”, au precizat pompierii.

Misiunea este în dinamică, iar pompierii continuă acţiunile de căutare şi salvare în zonă.

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