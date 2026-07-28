George Simion, despre Sorin Grindeanu și moțiunea de cenzură: Ar fi bine să aibă grijă la ceea ce susţine în spaţiu public, pentru că adevărul este altul

George Simion, preşedintele AUR, a declarat marţi că preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, nu s-a ţinut de cuvânt nici măcar la discuţiile legate de moţiunea de cenzură şi ar fi bine să aibă grijă la ceea ce susţine în spaţiu public, pentru că adevărul este altul. El a menţionat că, în opinia AUR, trebuie să vină un guvern cu puteri depline, pentru următorii patru ani, şi AUR poartă discuţii zilnic, cu celelate formaţiuni, pe această temă.

Preşedintele AUR, George Simion, a fost întrebat într-o conferinţă de presă dacă este dispus AUR la o discuţie cu Sorin Grindeanu, pe tema formării guvernului.

„Domnul Grindeanu nu s-a ţinut de cuvânt nici măcar la discuţiile legate de moţiunea de cenzură, şi ar fi bine să aibă grijă la ceea ce susţine în spaţiu public, pentru că adevărul este altul. Noi, din eleganţă nu facem mai multe afirmaţii şi nu spunem şi mai multe despre partenerul dumnealui de la Cotroceni şi despre Eugen Tomac”, a răspuns liderul AUR.

„Asta trebuie să se întâmple, să vină un guvern cu puteri depline“

El a menţionat că delegaţii AUR la discuţiile politice sunt Petrişor Peiu, liderul senatorilor AUR şi Mihai Enache, liderul deputaţilor AUR.

„Purtăm discuţii aproape zilnice, în această formulă, cu ceilalţi parteneri politici”, a mai declarat Simion.

El a precizat că „asta trebuie să se întâmple, să vină un guvern cu puteri depline, pe următorii patru ani”.

„Asta ne dorim. Nu o să discut şi nu o să spun public nici cantitativ, nici legat de conţinut. Ceea ce am discutat cu toţi politicienii din România este normal”, a menţionat liderul AUR.

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