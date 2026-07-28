CNA a decis ca fake news-ul lansat de Claudiu Târziu despre săparea fântânilor să fie eliminat de pe platformele sociale

Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) a analizat, marţi, fake news-ul lansat de europarlamentarul Claudiu Târziu şi a emis ordin de eliminare a conţinutului ilegal, anunţă organizaţia Declic.

Târziu susţine că românii riscă până la 10 ani de închisoare dacă îşi sapă o fântână în propria curte. În 15 iulie, zeci de mii de români au intrat în panică după ce europarlamentarul a lansat ideea că „rişti să faci puşcărie dacă îţi sapi o fântână în propria curte”. Clipul s-a viralizat masiv şi a fost preluat de mii de alte conturi.

Imediat, CNA a anunţat că a primit peste 400 de sesizări pe acest subiect.

Potrivit ONG-ului, CNA va cere platformelor să folosească propriile mecanisme pentru a identifica şi elimina şi celelalte clipuri care propagă aceeaşi dezinformare.

„Mulţumim tuturor celor care aţi trimis o sesizare şi aţi pus subiectul pe agenda CNA, ca prioritate. Dar aceasta este doar o victorie de etapă. Vrem ca, data viitoare, CNA să poată identifica şi opri astfel de valuri de dezinformare fără să fie nevoie de presiune publică”, a transmis Declic care solicită cetăţenilor să semneze petiţia „Opriţi propagarea extremismului în mediul online!”. Prin aceasta se cere o reformă urgentă a Consiliului Naţional al Audiovizualului (CNA), care să-i permită instituţiei să lupte cu adevărat împotriva dezinformării.

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