Pasagerii trenurilor internaționale care au întârzieri mari pot cere despăgubiri

Ministrul interimar de la Transporturi, Radu Miruţă, a anunţat că fiecare tren care circulă într-o zi în ţara noastră are desemnat un responsabil cu funcţia de director.

Acești directorii vor fi sancționați dacă se observă că problemele din trenurile de care răspuns se repetă.

Miruţă a mai declarat că pasagerii care călătoresc cu trenuri internaţionale care au întârzieri de mai mult de 60 de minute vor fi despăgubiţi prin completarea unui formular aflat pe site-ul CFR Călători.

„Am dispus ca fiecare tren din cele 1265 care circulă într-o zi are asignat un responsabil cu funcţie de director. Deci directorii din regionalele CFR, directorii de la nivel central au în responsabilitate, cu număr asociat numelui şi funcţiei, un tren. Astfel încât, când auzim că este o problemă cu trenul 1821, eu mă uit în tabel şi văd care este numele directorului care are responsabilitate pentru buna funcţionare a acestui tren”, a declarat Radu Miruţă.

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