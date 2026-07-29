Un om a murit și alți doi au fost răniți după ce o dubiță s-a ciocnit cu un camion cu lemne

Un bărbat a murit, miercuri dimineață, într-un accident rutier produs pe DN 13A, în localitatea harghiteană Băile Homorod, iar alte două persoane au fost rănite. În accident au fost implicate un camion cu lemne și o dubiță.

În urma accidentului rutier, din autoutilitara implicată în eveniment se scurg vopseluri, iar din capul tractor sunt scurgeri de combustibil. Au fost informate SC DN şi Garda de Mediu.

„Accident rutier pe DN 13A localitatea Băile Homorod, în care au fost implicate un camion încărcat cu lemne şi o autoutilitară. S-au deplasat 3 echipaje de pompieri din cadrul Detaşamentului Odorheiu Secuiesc, cu o autospecială de stingere, una de descarcerare şi o ambulanţă SMURD, precum şi 2 echipaje SAJ Vlăhiţa”, a transmis ISU Harghita.

În urma impactului, un bărbat a fost declarat decedat de către medicul de pe ambulanţa SAJ Odorheiu Secuiesc.

Unul dintre răniți a fost preluat de elicopterul SMURD, care l-a transportat la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş. Al doilea rănit a primit îngrijiri la fața locului, refuzând transportul la spital.

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