Acciză mai mică la motorină. Vot final în Parlament

După senatori, deputații au votat miercuri proiectul de lege privind declararea situaţiei de criză în domeniul carburanţilor, reducerea acciziei la motorină şi limitarea exporturilor. Deputatul PSD, Bogdan Ivan, spune că acest pas ar trebui să ducă la o reducere a preţului final la pompă. Legea va merge la promulgare.

„Tocmai a fost votat un proiect extrem de important, şi anume declararea situaţiei de criză în domeniul carburanţilor, reducerea acciziei la motorină, limitarea exporturilor de motorină, limitarea adaosului comercial şi supraimpozitarea profiturilor excepţionale, în materie de carburanţi. Acest lucru ar trebui să ducă la o reducere a preţului final pentru consumatorii privaţi, dar şi pentru companiile din ţara noastră”, a spus Bogdan Ivan, după votul din plenul Camerei Deputaţilor, citat de News.ro.

Sortimentul standard de motorină costă peste 10 lei per litru

Măsura vine în contextul în care sortimentul standard de motorină costă peste 10 lei per litru iar benzina a depășit pragul de 9 lei.

Proiectul de lege privind declararea situaţiei de criză pe piaţa ţiţeiului şi/sau a produselor petroliere, reducerea temporară a nivelului accizei la motorină, instituirea contribuţiei de solidaritate, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de protecţie a economiei, populaţiei şi de funcţionare a pieţei energiei a fost adoptat cu 293 de voturi „pentru”, 2 abţineri şi un deputat a votat „nu”.

Prin adoptarea legii, va fi redusă temporar acciza la motorină pe durata situaţiei de criză pe piaţa ţiţeiului, care va intra în vigoare când va fi publicată legea în Monitorul Oficial, fiind valabilă până la 31 octombrie 2026. Durate poate fi prelungită prin hotărâre de Guvern, pe perioade succesive de cel mult 3 luni.

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