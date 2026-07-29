Rusia a emis mandat internaţional de arestare pentru fondatorul Telegram. FSB îl acuză de „sprijinirea terorismului”

Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a anunţat miercuri că l-a pus sub acuzare pe fondatorul Telegram, Pavel Durov, pentru facilitarea activităţilor teroriste şi că a emis un mandat internaţional de arestare pe numele său, relatează Reuters.

FSB a precizat că acuzaţiile se referă la faptul că Telegram nu a eliminat materialele „utilizate de serviciile speciale ucrainene şi de organizaţiile teroriste şi extremiste pentru a pregăti şi coordona acte de sabotaj şi terorism, ucideri în masă şi operaţiuni de fraudă cibernetică pe teritoriul Federaţiei Ruse”.

Nu a existat niciun comentariu imediat din partea lui Durov sau a Telegram. Telegram, o aplicaţie de mesagerie criptată fondată în 2013, afirmă că are peste 1 miliard de utilizatori şi este utilizată pe scară largă de ambele părţi implicate în războiul dintre Rusia şi Ucraina.

Rusia a încercat în repetate rânduri să restricţioneze utilizarea Telegram în ultimii ani

Rusia a încercat în repetate rânduri să restricţioneze utilizarea Telegram în ultimii ani, promovând propriul serviciu de mesagerie, MAX, susţinut de stat. Durov, care s-a născut în Rusia, dar deţine acum paşapoarte din Emiratele Arabe Unite şi Franţa, a fondat VKontakte, echivalentul rus al Facebook, înainte de a-şi vinde restul participaţiei în 2014, sub presiunea autorităţilor ruse.

Autorităţile franceze îl anchetează în prezent pe Durov în legătură cu acuzaţii conform cărora Telegram nu a combătut în mod adecvat activităţile criminale de pe platformă şi nu a cooperat suficient cu solicitările autorităţilor de aplicare a legii. Durov neagă orice faptă ilegală.

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