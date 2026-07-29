Administraţia Naţională a Penitenciarelor, vizată de un atac cibernetic

Administraţia Naţională a Penitenciarelor (ANP) a fost vizată, miercuri, de un atac cibernetic de tip ransomware, iar ca măsură de precauţie unele dintre serviciile ANP, printre care telefonia pentru deţinuţi, portalul programare vizite, conexiunile VPN între locaţii, au fost oprite.

”În data de 29 iulie 2026, Administraţia Naţională a Penitenciarelor (ANP) a fost vizată de un atac cibernetic de tip ransomware asupra mai multor staţii de lucru şi servere care aparţin ANP. Echipa IT a ANP a contactat imediat Directoratul Naţional de Securitate CIbernetică (DNSC), care a intervenit cu celeritate pentru limitarea impactului acestui atac, fiind izolate fizic toate echipamentele”, au transmis reprezentanţii ANP, potrivit news.ro.

Specialiştii IT ai ANP şi DNSC lucrează pentru remedierea problemei

Ei au menţionat că specialiştii IT ai ANP şi DNSC lucrează pentru remedierea problemei, dar şi pentru investigarea atacului, în acest sens urmând a fi depusă, în cursul zilei, şi o plângere la DIICOT.

”Ca măsuri de precauţie, unele dintre serviciile ANP precum IMS Web, Infokiosk, telefonia pentru persoanele private de libertate, portal programare vizite, conexiunile VPN între locaţii şi site-ul www.anp.gov.ro sunt oprite pentru moment”, a mai precizat sursa citată.

Reprezentanţii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor au precizat că pentru menţinerea legăturii deţinuţilor cu familiile şi aparţinătorii acestora vor fi identificate alternative în cel mai scurt. ”Cu privire la prezentarea persoanelor custodiate la instanţele de judecată, pentru ziua de azi vor fi respectate termenele stabilite anterior, urmând ca în zilele următoare să se realizeze în sistem videoconferinţă, cu anunţarea prealabilă a instanţelor de judecată”, a mai transmis sursa citată.

ANP a explicat că ”în ceea ce priveşte transferul persoanelor private de libertate la unităţile penitenciare, momentan cursele sunt stopate, situaţiile excepţionale fiind organizate şi realizate punctual, dacă situaţia va impune”.

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