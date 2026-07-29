Camera Deputaţilor a votat proiectul de lege privind programul SAFE, care merge la Senat. Schimb dur de replici între Radu Miruță și AUR

Camera Deputaților a adoptat, miercuri, propunerea legislativă pentru aprobarea Acordului de împrumut (SAFE) dintre Uniunea Europeană și România, în valoare de 16,68 miliarde de euro, destinat finanțării proiectelor din domeniul apărării.

Proiectul de lege a fost aprobat cu 198 de voturi „pentru”, 58 „împotrivă”, 14 abțineri și un deputat care nu a votat.

Acordul SAFE, semnat la București la 12 mai 2026 și la Bruxelles în 20 și 21 mai 2026, stabilește cadrul prin care România poate accesa finanțare europeană pentru investiții în domeniul apărării, potrivit news.ro.

Radu Miruță: „Astăzi ați cântat imnul național al Rusiei”

Dezbaterile din plen au fost marcate de un schimb dur de replici între ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, și parlamentarii AUR, formațiune care a votat împotriva proiectului.

În discursul său, Miruță a criticat poziția AUR și a făcut referire la faptul că votul a avut loc chiar de Ziua Imnului Național.

„Ce zi mai potrivită de a se face AUR de râs și de a arăta cât de pro-Rusia este decât să voteze împotriva apărării României, astăzi, de Ziua Imnului Național? (…) Astăzi, de «Deșteaptă-te, române!», dumneavoastră ați cântat imnul național al Rusiei”, a declarat ministrul în plenul Camerei Deputaților.

Acuzații privind voturile AUR pe proiectele de apărare

Radu Miruță a susținut că AUR s-a opus în repetate rânduri unor inițiative privind consolidarea capacității de apărare a României.

Potrivit ministrului, formațiunea a votat anterior împotriva legislației referitoare la doborârea dronelor și se opune acum programelor de înzestrare a Armatei Române, în contextul războiului din Ucraina și al riscurilor de securitate din regiune.

Ministrul Apărării: Contractele vor continua și fără finanțarea SAFE

În intervenția sa, ministrul interimar al Apărării a precizat că toate informațiile referitoare la programul SAFE au fost făcute publice și că Ministerul Apărării a acționat transparent.

Miruță a subliniat că votul din Parlament vizează mecanismul financiar prin care Ministerul Finanțelor distribuie fondurile primite de la Comisia Europeană și a afirmat că proiectele de înzestrare nu ar fi fost blocate nici în cazul respingerii acordului.

„Ne-am asigurat că banii pentru toate contractele din SAFE sunt prevăzuți în bugetul național. Așadar, nu puteți dumneavoastră să fiți împotriva apărării naționale cât putem noi, la Guvern, să înzestrăm Armata Română”, a declarat ministrul.

Împrumut european pentru investiții în apărare

Prin adoptarea proiectului, România aprobă acordul de împrumut SAFE în valoare de 16.680.055.394 de euro, fonduri care vor putea fi utilizate pentru finanțarea programelor de apărare și modernizarea capabilităților militare, în cadrul mecanismului european destinat consolidării securității statelor membre.

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