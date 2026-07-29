Un copil pe trotinetă a suferit un traumatism cranian după ce a fost lovit în cap de un obiect neidentificat

Un copil de 12 ani a fost rănit după ce un obiect neidentificat l-a lovit în zona capului în timp ce se deplasa cu o trotinetă electrică pe DN 22, în comuna brăileană Tudor Vladimirescu din județul Brăila. Băiatul a suferit un traumatism cranian, iar polițiștii încearcă acum să afle ce anume l-a lovit.

„În urma evenimentului, minorul a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Din verificările efectuate de polițiști s-a stabilit faptul că, în timp ce se deplasa pe o trotinetă electrică în localitatea Comăneasca, pe DN 22, dinspre Râmnicu Sărat către Brăila, minorul ar fi căzut pe partea carosabilă, suferind leziuni”, a transmis IPJ Brăila.

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată cum băiatul se deplasează cu trotineta electrică pe DN 22, care traversează comuna brăileană Tudor Vladimirescu.

La un moment dat, un obiect care cade de la înălțime îl lovește în zona capului. Copilul se dezechilibrează și cade de pe trotinetă.

Băiatul a fost transportat de urgență la spital, unde a rămas internat timp de câteva zile. A suferit un traumatism cranian, precum și alte leziuni minore în urma căderii.

Incidentul s-a produs la sfârșitul lunii mai, însă până acum nu s-a stabilit ce obiect l-a lovit pe copil. Băiatul nu își mai amintește nimic despre cele întâmplate.

Poliția a deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și continuă cercetările pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs incidentul.

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