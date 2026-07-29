Adolescent condamnat la închisoare pe viaţă pentru uciderea a patru persoane într-un liceu din SUA

Colt Gray, un adolescent american care a ucis patru persoane, în septembrie 2024, deschizând focul într-un liceu cu o puşcă de asalt pe care tatăl său i-o dăruise de Crăciun, a fost condamnat marţi la închisoare pe viaţă, fără posibilitatea de eliberare condiționată.

Colt Gray, care are 16 ani, dar care avea 14 ani în momentul comiterii faptelor, a pledat vinovat pentru că a deschis focul la Liceul Apalachee, din micul oraş Winder din Georgia, situat la 70 km de Atlanta. El a ucis doi elevi şi doi profesori şi a rănit nouă persoane.

Adolescentul a fost condamnat la închisoare pe viaţă, fără posibilitatea de eliberare condiţionată. În ciuda vârstei sale fragede, el a fost judecat ca un adult.

„Ambii părinţi te-au dezamăgit. Familia ta te-a lăsat baltă”, a declarat judecătorul Nicholas Trimm. Dar „nu ai fost victima hărţuirii la Apalachee”, a adăugat magistratul: „Nu a fost o faptă motivată de ură. Nu cunoşteai pe nimeni în acea şcoală. A fost doar din plăcerea de a comite un act nelegiuit”, a spus judecătorul.

Tatăl lui Colt Gray, condamnat pentru masacrul comis de fiul său

Tatăl lui Colt Gray a fost condamnat în martie 2026 pentru omor fără premeditare şi omor din culpă, într-unul dintre primele cazuri în care un părinte a fost judecat pentru un atac armat comis de copilul său. În 2023, Colin Gray îi oferise fiului său o puşcă AR-15 de Crăciun, chiar dacă Colt ameninţase deja că va deschide focul într-o şcoală. Acea puşcă de asalt a fost folosită de el, la mai puţin de un an după aceea, în timpul masacrului de la Winder.

Cu câteva luni înainte, în luna mai, doi poliţişti, alertaţi de FBI, care constatase că de la adresa IP a locuinţei fuseseră trimise mesaje în care se ameninţa cu comiterea unui masacru într-o şcoală, s-au deplasat la domiciliul familiei.

Responsabilitatea părinţilor în astfel de cazuri este, de câţiva ani, din ce în ce mai atent analizată de justiţie. Părinţii unui adolescent care a împuşcat patru persoane într-un liceu din Michigan în 2021 au fost găsiţi vinovaţi de omor din culpă în 2024 şi condamnaţi la pedepse cu închisoarea între 10 şi 15 ani.

În Statele Unite, armele de foc reprezintă de mai mulţi ani prima cauză de deces în rândul minorilor, potrivit autorităţilor americane din domeniul sanitar.

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