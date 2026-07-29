Femeie reţinută după ce a spart geamurile maşinii şi casei fostului iubit

O femeie de 26 de ani din judeţul Teleorman a fost reținută de polițiști pentru 24 de ore, după ce a spart geamurile maşinii şi locuinţei fostului iubit. Bărbatul a sunat la 112 şi a cerut intervenţia poliţiei.

Incidentele au avut loc marţi seară, pe strada Mihail Kogălniceanu din municipiul Roşiorii de Vede, unde femeia s-a întâlnit cu fostul concubin, cei doi luându-se la ceartă. Pe fondul conflictului verbal, tânăra a spart geamurile autoturismului şi casei fostului său partener, Bărbatul a sunat la 112 şi a solicitat intervenţia autorităţilor.

Echipajul de poliţie care a intervenit a dus-o pe femeie la secţie, pentru audieri. Tânăra a fost reţinută pentru 24 de ore, fiind acuzată de distrugere.

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