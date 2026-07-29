Centrala de la Cernavodă se închide din cauza scăderii nivelului Dunării

Unitatea 2 a CNE Cernavodă va fi oprită controlat şi deconectată de la Sistemul Energetic Naţional, fie miercuri seară, fie joi dimineaţă, în funcţie de scăderea nivelului Dunării, a anunţat Nuclearelectrica. Reactorul 1 a fost oprit marți, din același motiv.

„Similar opririi Unităţii 1, Unitatea 2 va fi oprită controlat din cauza nivelului extrem de scăzut, fără precedent, al Dunării, cauzat de seceta severă, în baza procedurilor centralei aplicabile în situaţii de secetă severă. Oprirea survine ca urmare a celor mai recente prognoze emise de Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărirea Apelor (INHGA). În situaţia în care anumiţi parametri asociaţi nivelului scăzut al Dunării se apropie de limitele de exploatare admise, cu respectarea procedurilor şi standardelor de securitate nucleară, experţii centralei nucleare aplică măsurile operaţionale necesare pentru menţinerea marjelor de siguranţă, inclusiv decizia de a opri o unitate sau ambele dacă situaţia o impune”, a transmis Nuclearelectrica miercuri într-un comunicat remis Bursei de la Bucureşti.

Potrivit sursei citate, astfel de măsuri au rol preventiv şi urmăresc protejarea securităţii nucleare şi a fiabilităţii instalaţiilor.

Unitatea 1 a CNE Cernavodă este oprită în stare sigură, începând de marţi.

„SN Nuclearelectrica SA monitorizează în mod continuu evoluţia nivelului fluviului Dunărea şi colaborează cu instituţiile abilitate în vederea identificării momentului propice pentru reconectarea CNE Cernavodă la SEN, cu respectarea normelor de securitate nucleară şi a procedurilor interne aplicabile în astfel de situaţii”, se mai precizează în comunicat.

Societatea Naţională Nuclearelectrica administrează Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă, care operează Unităţile 1 şi 2, cu o capacitate de 700 MWe, precum şi Fabrica de Combustibil Nuclear Piteşti, care este producător calificat de combustibil nuclear CANDU 6.

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