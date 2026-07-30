Nicuşor Dan l-a primit pe Vasile Tofan, premierul Republicii Moldova

Preşedintele Nicuşor Dan l-a primit joi, la Palatul Cotroceni, pe premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, care efectuează în România prima sa vizită externă de la preluarea mandatului, un punct central al discuţiilor reprezentându-l situaţia de securitate complexă din regiune, generată de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei şi de consecinţele acestuia asupra statelor din vecinătate.

Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, cu acest prilej, Preşedintele Nicuşor Dan a reafirmat sprijinul constant şi multidimensional pe care România îl acordă Republicii Moldova, atât în parcursul integrării europene, cât şi în plan bilateral, la toate nivelurile, inclusiv în privinţa întăririi rezilienţei şi a securităţii.

„În acest context, un punct central al discuţiilor l-a reprezentat situaţia de securitate complexă din regiune, generată de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei şi de consecinţele acestuia asupra statelor din vecinătate”, se arată în comunicatul oficial.

Vasile Tofan a mulțumit pentru sprijinul constant şi necondiţionat oferit de România

Cei doi oficiali au discutat şi despre stadiul proiectelor bilaterale şi despre modalităţile de accelerare a acestora, în special în domeniile transporturilor şi energiei, esenţiale pentru o mai bună interconectare a celor două maluri ale Prutului.

„În acest sens, Preşedintele Nicuşor Dan şi Prim-ministrul Vasile Tofan au salutat semnarea recentă a Acordului pentru construirea noului pod de la Ungheni care va face parte din viitoarea conexiune cu autostrada A8, precum şi a contractului pentru lucrările la tronsonul 4 al acesteia din urmă“, subliniază Administraţia Prezidenţială.

Preşedintele României a reiterat, în încheierea întrevederii, susţinerea fermă a ţării noastre pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană şi a salutat deschiderea primelor clustere de negociere.

La rândul său, prim-ministrul Vasile Tofan a exprimat recunoştinţă pentru sprijinul constant şi necondiţionat oferit de România.

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