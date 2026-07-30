Tabăra pentru persoanele cu dizabilități „Viața mea poate fi altfel”!

Organizată de Parohia ”Sf. Ioachim și Ana” Rediu/Sticlăria, com. Scobinți, Jud. Iași, în parteneriat cu CSS Revis – DGASPC Iași

Prof. Georgiana Florariu





În data de 23 iulie 2026, în Parohia ortodoxă “Sf. Părinți Ioachim și Ana” Rediu/Sticlaria, comuna Scobinți, Iași, a avut loc o tabără de zi dedicată incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități din Casele de tip familial, plasament familial și Centrul de zi, ale CSS REVIS – D.G.A.S.P.C Iaşi din zona Hârlăului.

Evenimentul a fost organizat printr-un parteneriat între Parohia “Sf. Părinți Ioachim și Ana” și CSS REVIS – D.G.A.S.P.C Iaşi, având ca reprezentanți pe pr. Paroh Ioan Florariu şi d-na Șef Centru Nina Gavriloaie.



Această tabără are un parcurs strâns legat de persoana preotului misionar de caritate Ioan Florariu, care este un lucrător în domeniul persoanelor aflate în vulnerabilitate, începând cu anul 2013 – până în prezent, el fiind și preot paroh al cătunului Rediu-Sticlăria. Biserica de aici este prima biserica de incluziune și vizibilitate ale persoanelor cu dizabilități neuropsihice, neuromotorice și a persoanelor ce au fost instuționalizate și acum se pregătesc pentru o viață independentă în comunitate din zona Hârlaului, rezidenții fiind casnici ai Liturghiei slujite de către pr. Ioan, dar și prieteni ai enoriașilor din Parohie.



În cuvântul de deschidere a taberei, pr. Ioan a evidențiat că urmând îndemnul biblic “Să nu încetăm de a face binele, căci vom secera la timpul său, dacă nu ne vom lenevi.” (Galateni 6,9), se împlinește faptul că munca în domeniul Asistenței Sociale depășește cadrul unui simplu serviciu, fiind o veritabilă vocație și o mărturisire de credință în slujba aproapelui.

Parohia ”Sf. Ioachim și Ana” s-a afirmat în ultimii ani ca un adevărat reper al incluziunii și al vizibilității persoanelor cu nevoi speciale. Pe lângă momentele festive, întâlnirea a readus în atenție și provocările curente ale integrării sociale, precum educația incluzivă și accesibilizarea spațiilor și sprijinul local.



Programul desfășurat pe parcursul întregii zile a avut în vedere următoarele activități:

– Schimbul de experiență cu beneficiarii proveniți din toate serviciile sociale ale CSS Revis și comunitatea Parohială;

– Îmbunătățirea sferei afective, prin educarea în spiritul creștin, pentru dragostea față de aproapele și de natură;

– Ateliere de artă culinară câmpenească;

– Activități artistico-plastice pentru înțelegerea frumosului;

– Activități cognitive: jocuri de cunoaștere și activități motrice;

– Activități în aer liber: dans, karaoche, muzică și multă voie bună;

– Foc de tabără.

Prin grija comunității și a slujitorului altarului, s-au împlinit cuvintele Sf. Nil Sinaitul: “Vrei să faci fapte bune, făra osteneală? Gândește-te la osteneală că e vremelnică, iar la răsplată că e veșnică!”, care fac referire la cele două valențe ale binelui; cea materială ce ține de viața trecătoare, și cea duhovnicească, care ține de viața veșnică. Astfel, Bisericii i-a revenit sarcina de a educa și forma lucrători neobosiți în facerea deplină a binelui.

Autor: Curierul Național