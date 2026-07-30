Bilanțul cutremurului din Japonia a crescut la 28 de morți

Numărul persoanelor care au murit în urma cutremurului care a lovit sud-vestul Japoniei a crescut la 28, au anunțat joi autoritățile, potrivit BBC. Echipele de salvare continuă să caute supraviețuitori după ce, marți, un cutremur cu magnitudinea de 6,8 a lovit prefectura Kumamoto de pe insula Kyushu, provocând pagube extinse la locuințe și la rețeaua electrică.

Mai multe persoane au murit după ce o parte a unui centru comercial s-a prăbușit, iar aproximativ o oră mai târziu o explozie a zguduit clădirea.

Mii de locuitori strămutați se află acum în centre de evacuare – însă provocarea constă în a le asigura răcoare și hidratare, în condițiile în care regiunea se confruntă cu o căldură sufocantă.

Conform prognozelor, temperaturile ar putea ajunge la 39°C în prefectură în zilele următoare, iar autoritățile îi îndeamnă pe supraviețuitori și pe echipele de salvare să ia măsuri de precauție împotriva insolației.

Miercuri, ministrul apărării al Japoniei, Shinjiro Koizumi, a anunțat livrarea a 300 de aparate de aer condiționat către Kumamoto, dintre care 150 sunt destinate centrelor de evacuare.

Aproximativ 9.000 de locuitori strămutați au fost cazați în centrele de evacuare, iar peste 30.000 de gospodării erau fără curent electric miercuri.

Cutremurul inițial au avut peste 100 de replici

De la cutremurul inițial au fost înregistrate peste 100 de replici, iar mulți oameni au început să doarmă în mașinile lor din teamă de noi cutremure.

Mii de membri ai echipelor de intervenție au fost mobilizați pentru operațiunile de căutare și salvare. Mulți dintre ei sapă printre dărâmături la centrul comercial Aeon din Kashima, una dintre clădirile cele mai grav afectate, unde o porțiune a etajului al doilea s-a prăbușit.

Centrul comercial a fost, de asemenea, zguduit de o explozie la aproximativ o oră după cutremurul inițial.

Președintele companiei Aeon a declarat că este „foarte probabil” să fi fost vorba de o explozie de gaz, deși cauza exploziei este încă în curs de investigare.

O cafenea cu pisici din interiorul mall-ului a anunțat miercuri că cele 25 de pisici ale sale, care fuseseră lăsate în urmă în haosul provocat de cutremur, au fost toate salvate.

Mall-ul Aeon din Kumamoto, afectat de cutremur, tocmai se redeschisese luna trecută ca un complex comercial renovat. Acesta fusese avariat anterior în urma unei serii de cutremure puternice din aprilie 2016, care au provocat moartea a 278 de persoane în regiune.

O fabrică s-a prăbușit parțial

Echipele de salvare au efectuat, de asemenea, operațiuni de căutare într-o fabrică a companiei Nippon Paper din orașul Yatsushiro, unde cel puțin cinci persoane și-au pierdut viața după ce fabrica s-a prăbușit parțial în timpul cutremurului.

Unsprezece persoane au rămas blocate în clădire, dintre care șapte au fost salvate până în prezent, a declarat miercuri compania Nippon Paper într-un comunicat.

Cutremurul, care a avut o adâncime mică de 10 km, a șocat locuitorii din întreaga prefectură Kumamoto.

Hiroko Ogata, o proprietară de restaurant în vârstă de 75 de ani din orașul Yatsushiro, a declarat pentru BBC că s-a ascuns sub o masă din restaurantul ei când a lovit cutremurul și s-a balansat violent odată cu acesta.

„Locuiesc aici de 75 de ani, dar nu am mai trăit niciodată un cutremur atât de puternic”, a spus ea. „Am crezut că o să mor.”

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