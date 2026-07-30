41 de morți în urma unei alunecări de teren în China

Salvatori chinezi anunţă că alte 30 de persoane au murit într-o alunecare de teren, în sud-vestul Chinei, la 17 iulie, iar presa de stat scrie că bilanţul a crescut astfel la 41 de morţi.

„În urma unor analize de ADN şi identificării corpurilor şi rămăşiţelor găsite la faţa locului, 30 de victime suplimentare au fost confirmate“, au anunţat autorităţile din districtul Pengshui, la Chongqing.

Această alunecare de teren, la Chongqing, a avut loc la mai puţin de două săptămâni după altă alunecare de teren, în provincia Gansu.

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