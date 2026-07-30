Trei persoane, arestate în dosarul de la Casa Națională de Pensii privind falsificarea vechimii în muncă

În urma perchezițiilor DIICOT la Casa de Pensii, au fost arestate trei persoane, printre care și Corneliu Ștefan, fost candidat la Primăria Sectorului 3. Procurorii susțin că cei trei ar fi falsificat date pentru emiterea ilegală a 900 de decizii de pensionare.

Zeci de descinderi au avut loc pe 15 iulie în București și mai multe județe: Ilfov, Teleorman, Constanța, Giurgiu, Ialomița, Călărași și Galați.

Procurorii susțin că presupusele fapte ar fi început în 2018.

„Pe raza municipiului București s-a constituit și a activat un grup infracțional organizat specializat în comiterea unor infracțiuni de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, prin introducerea on-line în bazele de date aparținând Agenției Naționale de Administrare Fiscală a unor date informatice nereale, reprezentate de declarațiile fiscale D 112 (declarația privind obligația de plată a contribuțiilor sociale, impozitul pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate) care atestă o vechime fictivă în muncă pentru un număr considerabil de persoane, cu scopul de a fi utilizate de Casele de Pensii competente pentru emiterea deciziilor de pensionare și implicit pentru stabilirea cuantumul pensiei”.

Presupusele infracțiuni ar fi fost comise pentru aproape 900 de persoane, iar prejudiciul calculat de procurori este de aproximativ 7.000.000 lei, calculat până la 31 decembrie 2024, aceste crescând constant până în prezent, susține DIICOT.

Grupul infracțional acuzat de DIICOT de înșelăciune și fals în acte ar avea 7 membri, din care doi funcționari publici, care au fost ajutați de alte 13 persoane.

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