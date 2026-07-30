Trei pompieri au murit în incendiile din Grecia

Trei pompieri greci și-au pierdut viața în timpul intervențiilor pentru stingerea incendiilor de vegetație care afectează insula Creta și peninsula Peloponez, în contextul în care Grecia se confruntă cu noi incendii alimentate de vânturi puternice și temperaturi extreme.

Doi dintre pompieri au murit în regiunea Rethymno, din vestul insulei Creta, după ce au rămas blocați de flăcările care s-au extins rapid din cauza rafalelor puternice de vânt. Un al treilea pompier a fost găsit inconștient în apropierea orașului-port Gytheio, din sudul Peloponezului, și a fost declarat decedat.

Situația din Creta este deosebit de gravă. Autoritățile au dispus evacuarea mai multor localități, inclusiv a satului montan Krya Vrysi, de unde au fost scoși atât locuitorii, cât și turiștii. Potrivit martorilor, incendiile au izbucnit în mai multe zone ale insulei și s-au răspândit cu o viteză impresionantă, cel mai mare front de foc ajungând la aproximativ 15 kilometri lungime.

Incendiile de vegetație afectează și alte regiuni ale Greciei. Focare au fost raportate pe insulele Paros și Lesbos din Marea Egee, dar și în zona Trifylia, din sudul Greciei continentale, unde echipele de intervenție încearcă să limiteze extinderea flăcărilor.

În același timp, Spania și Franța se confruntă cu al patrulea val de căldură al verii, iar pompierii din cele două țări sunt în alertă pentru a preveni reaprinderea incendiilor majore care au fost aduse cu greu sub control în ultimele săptămâni. Temperaturile ridicate și condițiile meteorologice favorabile propagării focului continuă să pună presiune pe serviciile de urgență din sudul Europei.

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