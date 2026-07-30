16 persoane bănuite de furt calificat din avioane, duse la audieri. Prejudiciul, estimat la 800.000 de euro

Polițiștii Direcției Transporturi pun în aplicare, joi, 12 mandate de percheziție domiciliară și 16 mandate de aducere, în București și județele Ilfov și Prahova, într-un dosar de furt calificat din aeronave, cu un prejudiciu de 800.000 de euro produs unei companii aeriene.



„Sunt efectuate cercetări cu privire la activitatea infracțională a 16 persoane, angajați ai unei societăți comerciale și complici ai acestora, care, în perioada aprilie 2023 – prezent, ar fi sustras diferite produse de catering și boutique (parfumuri, ceasuri, mâncare, accesorii, produse personalizate și alte bunuri), comercializate pe parcursul zborurilor efectuate de către o companie aeriană, precum și încasările provenite din vânzarea acestora“, informează Inspectoratul General al Poliției Române.

Acțiunea se desfășoară în colaborare cu polițiștii Serviciului de Poliție Transporturi Aeriene „Henri Coandă“, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea.



Persoanele vizate vor fi conduse la audieri la sediul Secției Regionale de Poliție Transporturi București.

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