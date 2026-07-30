Gorj: Un șofer băut a ajuns cu mașina în șanț

Polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu au fost sesizați miercuri, prin apel 112, cu privire la producerea unui accident rutier soldat cu victime, în localitate.

Polițiștii Biroului Rutier deplasați la fața locului au stabilit că, în jurul orei 10.15, un bărbat, de 24 de ani, din Bâlteni, în timp ce conducea un autoturism pe strada Arethia Tătărăscu, din Târgu Jiu, într-o curbă ar fi pierdut controlul direcției de deplasare, părăsind partea carosabilă și intrând în șanțul pluvial.

În urma impactului a rezultat rănirea conducătorului auto, acesta fiind transportat la Secția UPU în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,15 mg/litru alcool pur în aerul expirat.

Polițiștii au întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și conducere unui vehicul pe drumurile publice sub influența alcoolului.

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