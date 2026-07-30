Uniunea Europeană a decis schimbarea permisului de conducere și introducerea unor noi reguli în legislația rutieră

Permisul de conducere se schimbă în întreaga Uniune Europeană. Noile reguli au intrat deja în vigoare la nivel european, însă nu se vor aplica imediat. Statele membre, inclusiv România, trebuie să își modifice legislația și să adapteze examenele, sistemele informatice și procedurile administrative.

Miza este reducerea numărului accidentelor grave. În 2024, 19.940 de persoane și-au pierdut viața pe șoselele Uniunii Europene. Bruxelles-ul urmărește înjumătățirea numărului deceselor și al rănirilor grave până în 2030 și apropierea de obiectivul „Vision Zero”, care presupune eliminarea aproape completă a victimelor accidentelor rutiere până în 2050.

Permisul de conducere va fi disponibil pe telefon

Una dintre cele mai importante schimbări este introducerea permisului de conducere digital. Documentul va putea fi păstrat pe telefon sau pe un alt dispozitiv și va fi integrat în portofelul european pentru identitate digitală.

Permisul digital va fi recunoscut în toate statele membre și va deveni, după o perioadă de tranziție, formatul eliberat în mod obișnuit. Șoferii care nu au un telefon inteligent sau care preferă documentul clasic vor putea solicita în continuare un permis fizic.

Conducere însoțită de la 17 ani

Uniunea Europeană introduce un sistem comun de conducere însoțită pentru tinerii de 17 ani care obțin permisul pentru categoria B. Aceștia vor putea conduce numai alături de un șofer cu experiență, până la împlinirea vârstei de 18 ani.

Pentru șoferii începători va exista o perioadă de probă de cel puțin doi ani. În acest interval vor fi aplicate reguli și sancțiuni mai stricte, în special pentru conducerea sub influența alcoolului sau a drogurilor și pentru nerespectarea obligației de a purta centura de siguranță ori de a folosi sistemele de protecție pentru copii.

Examenul auto va pune un accent mai mare pe riscurile din trafic

Pregătirea și examinarea viitorilor șoferi vor acorda o atenție mai mare protejării participanților vulnerabili la trafic, precum pietonii, bicicliștii și utilizatorii de trotinete electrice.

Candidații vor trebui să demonstreze și că înțeleg modul de funcționare a sistemelor moderne de asistență la conducere și a tehnologiilor automatizate instalate pe automobile.

Suspendarea permisului va putea produce efecte în întreaga Uniune

Noile reguli urmăresc să împiedice șoferii să evite sancțiunile prin trecerea graniței. În prezent, o interdicție aplicată într-o țară diferită de cea care a eliberat permisul poate fi valabilă numai pe teritoriul statului în care a fost comisă abaterea.

În viitor, interdicțiile de a conduce aplicate pentru fapte grave vor putea produce efecte în întreaga Uniune Europeană. Printre acestea se numără conducerea sub influența alcoolului sau a drogurilor, depășirea limitei de viteză cu cel puțin 50 km/h și producerea, prin conducere imprudentă, a unui accident soldat cu decesul sau rănirea gravă a unei persoane.

Mecanismul va fi aplicat, în principiu, atunci când interdicția de a conduce este de cel puțin trei luni, iar șoferul a epuizat căile de atac împotriva deciziei. Statul în care a fost comisă abaterea va informa țara care a eliberat permisul, iar aceasta va putea extinde sancțiunea la nivelul întregii Uniuni.

Când vor fi aplicate noile reguli în România

Directivele europene trebuie transpuse în legislația națională până la 26 noiembrie 2028, iar majoritatea prevederilor urmează să fie aplicate începând cu 26 noiembrie 2029. Unele măsuri, printre care cele referitoare la conducerea însoțită, vor deveni aplicabile mai devreme.

Prin urmare, șoferii români nu trebuie să își schimbe acum permisul și nici să facă demersuri suplimentare. Modificările vor fi introduse treptat, după ce România va adapta legislația și infrastructura administrativă.

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