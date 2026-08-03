Legea ANI a trecut de Camera Deputaților. Dacă o adoptă și Senatul și o promulgă Nicușor Dan, președintele USR pierde mandatul de primar

Deputații au adoptat legea pentru reforma ANI, jalon de 770 de milioane de euro în PNRR, scrie hotnews.ro. În Comisia juridică au fost făcute modificări, două dintre ele fiind propuse de PSD și AUR: persoanele cu decizii definitive de incompatibilitate sau conflict de interese își pierd automat funcția, chiar dacă abaterea a fost constatată înainte de intrarea în vigoare a legii, iar soții, soțiile, dar și partenerii demnitarilor trebuie să depună declarații de avere și de interese.

Marți, proiectul va fi dezbătut în comisiile de specialitate de la Senat, iar miercuri proiectul va fi dezbătut și votat în plen. Senatul este cameră decizională în acest caz, astfel că dacă legea va fi adoptată va merge la promulgare la președintele Nicușor Dan.

Amendamentul PSD care îi poate încheia mandatul lui Dominic Fritz

Proiectul de reformă a ANI a primit luni raport favorabil, după o ședință a Comisiei juridice de la Camera Deputaților care a durat mai bine de trei ore. În această ședință, PSD și AUR s-au ajutat reciproc să-și treacă amendamentele, în lipsa voturilor de la USR și PNL. Amendamentul PSD legat de incompatibilități, îl poate face pe Dominic Fritz, liderul USR, să își piardă mandatul de primar al Timișoarei pentru că în iunie 2026 Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit că Fritz este în conflict de interese în dosarul în care a fost acuzat de Agenția Națională de Integritate.

Și amendamentul AUR a trecut. El spune următoarele: „Soțul, soția sau persoana care are relații asemănătoare acelor dintre soți cu Președintele României, cu deputații, cu senatorii, cu prim-ministrul, cu membrii Guvernului, cu șeful Cancelariei Prim-Ministrului, cu secretarul general al Guvernului, cu secretarii de stat, cu subsecretarii de stat, cu consilierii de stat din cadrul Cancelariei prim-ministrului are obligația de a completa și depune declarațiile de avere și declarațiile de interese”.

A trecut și un alt amendament propus tot de deputații AUR, care spune că aceste declarații trebuie făcute publice.