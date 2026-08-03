Ministrul Mediului trimite Corpul de Control peste cinci Gărzi de Mediu, printre care și cea din Gorj

Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că a solicitat luni Corpului de Control „să facă un control de urgență despre modul în care au fost sau nu prioritizate problemele grave de mediu” în județele Ialomița, Gorj, Suceava, Timiș și Tulcea, potrivit hotnews.ro.

Corpul de control va trebui să verifice dacă acțiunile comisariatelor de mediu în cauză „reflectă o preocupare reală de a rezolva/adresa problemele sistemice de mediu din județele respective sau o muncă de a da cifre record de amenzi pentru probleme superficiale, doar pentru a bifa protecția mediului”.

Ea a citat ceea ce a descris a fi „o parte din replicile” pe care le primește „recurent” când se deplasează în teritoriu: