Armata reia acțiunea de detonare a unei stânci, în încercarea de a devia apa Dunării spre Cernavodă

Militarii au reluat luni operațiunea de detonare controlată a stâncii Pârjoaia pentru a devia mai multă apă din Dunăre către Centrala Nucleară de la Cernavodă. După ce prima încercare nu a distrus complet formațiunea de rocă, echipele MApN folosesc o încărcătură dublă de explozibil, de 60 de kilograme. Intervenția are loc în contextul în care debitul Dunării la intrarea în țară ar putea scădea la 1.400 mc/s, un nivel apropiat de minimul istoric din 1985, potrivit INHGA.

Hidrologii estimează că debitul Dunării va coborî la 1.400 mc/s, aproape de minimul istoric, și va rămâne în jurul acestei valori până pe 9 august. Prin comparație, media multianuală a lunii august este de 3.900 mc/s.

În aval de Porțile de Fier, debitele sunt prognozate să fie, în general, în ușoară scădere.

Scăderea debitului Dunării pune presiune pe sistemul de răcire al centralei nucleare de la Cernavodă

Potrivit Administrației Naționale „Apele Române”, scăderea debitului fluviului determină o diminuare a nivelului apei în zona Cernavodă cu aproximativ 2-3 centimetri pe zi, ceea ce pune presiune pe sistemul de răcire al centralei nucleare.

„Referitor la ceea ce se întâmplă în momentul de faţă la intrarea în ţară pe Dunăre, putem doar să confirmăm faptul că la Baziaş se înregistrează 1.590 metri cubi pe secundă, cu tendinţa de scădere până în data de 7 august, când se vor înregistra în jur de 1.450 metri cubi. Ce înseamnă asta pentru Cernavodă? Înseamnă o scădere undeva la 2-3 cm pe zi. În aceste condiţii, Cernavodă poate să reziste circa 4-5 zile la limită”, a declarat directorul general adjunct al Administrației Naționale „Apele Române”, Sorin Rîndașu, scrie Agerpres.

Acesta a explicat că autoritățile au decis intervenții de urgență pentru redirecționarea unei cantități mai mari de apă spre Dunărea Veche, care alimentează centrala.

„Statul român, prin reprezentanţii săi, a dispus luarea unor măsuri în regim de urgenţă, care să încerce, pe de o parte, dirijarea debitului pe Dunărea Veche, dinspre Braţul Bala. Măsurile acestea constau în încercarea de a scufunda, în locuri prestabilite, după măsurători batimetrice realizate cu ajutorul Forţelor Navale Române, a unor barje, care vor fi scufundate controlat şi care vor avea o încărcătură de piatră, probabil 500 de tone, pentru că, în momentul de faţă, date fiind nivelurile Dunării, nu este permisă circulaţia cu un etiaj foarte mare”, a explicat Sorin Rîndașu.

Stare de alertă la nivel național pentru întreaga lună august

În contextul reducerii producției de energie electrică din cauza secetei și a debitelor foarte scăzute ale Dunării, Guvernul a instituit stare de alertă la nivel național pentru întreaga lună august.

„Am declarat stare de alertă la nivel naţional pe perioada lunii august, ca efect al scăderii producţiei de energie electrică din cauza secetei şi a debitelor scăzute atât pe râuri, dar mai ales pe fluviul Dunărea”, a anunțat premierul interimar și ministrul interimar al Energiei, Ilie Bolojan, după ședința extraordinară de Guvern de vineri.

În aceeași ședință, Executivul a aprobat alocarea a șapte milioane de lei către Ministerul Transporturilor, pentru Administrația Fluvială Dunărea de Jos.

Fondurile vor fi folosite pentru lucrări hidrotehnice în zona aducțiunii de la Cernavodă, menite să asigure alimentarea cu apă necesară menținerii în funcțiune a Reactorului 2.

În paralel, autoritățile le cer instituțiilor publice și marilor consumatori să reducă voluntar consumul de energie în intervalele de vârf, în special seara. Totodată, Transelectrica are pregătite proceduri pentru menținerea funcționării în siguranță a Sistemului Energetic Național, în cazul în care situația se va agrava.

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