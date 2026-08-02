Doi oameni au murit după ce două elicoptere care interveneau la un incendiu în Grecia s-au ciocnit

Două elicoptere care interveneau la un incendiu în Grecia s-au ciocnit. Unul dintre elicoptere a luat foc, iar membrii echipajului, un cetățean grec și unul danez, și-au pierdut viața. Membrii echipajului celuilalt elicopter, un grec și un britanic, au supraviețuit.

Două elicoptere s-au ciocnit duminică în timp ce interveneau la un incendiu violent în Grecia. Accidentul a avut loc deasupra satului de coastă Psathas, situat în golful Corint, într-o zonă cuprinsă de flăcări de vineri seară, unde pompierii intervin în condiţii extrem de dificile.

Operaţiunile de sâmbătă au fost puternic îngreunate de vântul intens, care a împiedicat zeci de aeronave specializate în stingerea incendiilor să decoleze timp de câteva ore. Rafalele au fost uneori atât de puternice încât pompierii nici nu puteau deschide portierele vehiculelor, a explicat un oficial.

Confruntată în plin sezon turistic cu mai multe incendii violente, Grecia trece printr-o situaţie „extrem de dificilă” cu condiţii meteorologice „extreme” şi vânturi care ating frecvent 100 km pe oră, a notat duminică pe Facebook prim-ministrul Kyriakos Mitsotakis.

Într-o săptămână, peste 12.000 de hectare de pădure şi terenuri agricole au fost distruse de flăcări în această ţară grav afectată de criza climatică, ca întreaga regiune mediteraneeană.

Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) a anunțat că pompierii români dislocați în Grecia sunt în siguranță.

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