Stâncă detonată de armată pentru a ajunge mai multă apă din Dunăre la centrala de la Cernavodă

Armata intervine duminică pe malul drept al Dunării, în zona localității Izvoarele, și se pregătește să detoneze controlat o stâncă, astfel încât să fie deviat cursul apei spre Centrala Nucleară Cernavodă. O primă explozie de control a avut loc la ora 12.00 și urmează alte trei „cu încărcături de mare putere”, a anunțat MApN. Autoritățile locale i-au îndemnat pe oameni să nu intre în panică și să nu se deplaseze în zona lucrărilor.

Armata a anunțat că primele teste au reușit în siguranță și urmează trei explozii controlate cu încărcături de mare putere.

„În aceste momente, MApN intervine cu peste 100 de militari și 16 mijloace tehnice pentru a devia cursul Dunării spre Centrala Nucleară Cernavodă. Scafandrii de luptă EOD au efectuat cu succes primele teste, în cadrul cărora au detonat controlat încărcături explozive de mici dimensiuni”, a anunțat MApN, într-o informare pe pagina de Facebook.

MApN a precizat că detonările sunt pentru devierea debitului brațului Bala către brațul Dunărea Veche, în vederea alimentării cu apă a Centralei de la Cernavodă.

Imagini cu momentul în care a avut loc prima explozie, cea de control, au fost publicate de primarul din Lipnița, Nicolae Florin Dinu, comuna pe raza căreia au loc operațiunile pentru devierea Dunării.

Edilul i-a informat pe locuitorii localității Izvoarele că în cadrul acestor lucrări pentru devierea Dunării „vor avea loc explozii controlate, necesare pentru dislocarea unor formațiuni de stâncă”.

„Vă rugăm să nu intrați în panică. Toate operațiunile sunt atent analizate, calculate și executate de specialiști, în condiții de maximă siguranță. Pentru evitarea oricărui risc de accidentare, vă rugăm să nu vă deplasați în zona desfășurării lucrărilor și să respectați restricțiile impuse de autorități”, a anunțat primarul Nicolae Florin Dinu.

Stânca, detonată pntru că blochează cursul Dunării care poate ajunge la centrala de la Cernavodă

Guvernul a mobilizat Forțele Navale pentru menținerea în funcțiune a reactorului 2 al Centralei Cernavodă, din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării. Primul reactor a fost deja oprit în urmă cu câteva zile.

Sâmbătă, specialiștii militari au făcut măsurători pe Dunăre și au decis să fie detonată stânca Pârjoaia, care se află pe cursul Dunării, în apropiere de centrala de la Cernavodă.

Potrivit Antena 3, autoritățile spun că este nevoie de o astfel de măsură, pentru că acea stâncă extrem de mare blochează cursul Dunării care poate ajunge la centrala de la Cernavodă.

Un braț al Dunării va fi deviat

Următorul pas este devierea Brațului Bala, care „fură”, în momentul de față, din debitul Dunării care ajunge la Cernavodă.

Astfel, pe Brațul Bala vor fi scufundate controlat patru barje încărcate cu aproximativ 500 de tone de piatră, care vor permite dirijarea unui volum mai mare de apă către Dunărea Veche dinspre Brațul Bala.

„Administrația Fluvială a Dunării de Jos RA a început lucrările de dragaj pe sectorul Dunărea Veche – Brațul Bala. Operațiunea este una deosebit de complexă și presupune realizarea unui epiu (dig de dirijare), cu scopul de a concentra debitele către sectorul Cernavodă.

Intervenția implică riscuri tehnice semnificative, principalul risc fiind ca, în condițiile nivelurilor extrem de scăzute ale Dunării și ale unei situații hidrologice fără precedent, efectul hidraulic urmărit să nu fie atins în totalitate. De asemenea, lucrările pot determina o creștere temporară a turbidității apei”, au anunțat sâmbătă Apele Române.

Situația apei Dunării de la Centrala Cernavodă

Sâmbătă, nivelul Dunării în zona Cernavodă era de -209 cm (a scăzut cu 2 metri față de zero) și va ajunge în 8 august la -225 cm, au anunțat Apele Române.

„Aceasta înseamnă o scădere de 16 cm (2-3 cm/zi)”, potrivit instituției.

La intrarea în țară, Dunărea înregistra un debit de 1.550 mc/s, de aproximativ trei ori mai mic decât media multianuală a lunii iulie (4.700 mc/s) și a lunii august (3.900 mc/s).

Iar prognoza de la hidrologi indică faptul că, în data de 6 august, Dunărea ar putea atinge la intrarea în țară un debit mai mic decât minimul înregistrat în august 2003, când debitul a fost de 1.600 mc/s, a precizat instituția.

„Având în vedere regimul deficitar de precipitații atât pe sectorul românesc, cât și în bazinul superior al Dunării, următoarele două săptămâni sunt critice din punct de vedere hidrologic”, au avertizat Apele Române.

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