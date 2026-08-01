August a venit cu scumpiri la pompă. Motorina a depășit pragul 10,50 lei

Vești proaste pentru șoferi la început de august. Carburanții s-au scumpit din nou sâmbătă, 1 august, iar prețurile la pompă continuă să urce după valul de majorări din ultimele zile.
Iată cum au evoluat prețurile de vineri (31 iulie) până sâmbătă (1 august):
Evoluția prețurilor pe lanțuri de benzinării
Benzină Standard
- Petrom: a urcat de la 9,36 lei/l vineri la 9,41 lei/l sâmbătă (+5 bani)
- OMV: a crescut de la 9,42 lei/l vineri la 9,47 lei/l sâmbătă (+5 bani)
- MOL: a rămas constantă la 9,42 lei/l
- Rompetrol: s-a menținut la 9,42 lei/l
- Lukoil: a rămas la 9,44 lei/l
- Socar: s-a stabilit între 9,36 – 9,39 lei/l (față de 9,36 lei/l vineri)
Motorină Standard
- Petrom: a urcat substanțial, de la 10,42 lei/l la 10,57 lei/l (+15 bani)
- OMV: a crescut de la 10,48 lei/l la 10,63 lei/l (+15 bani)
- MOL: s-a menținut la 10,47 lei/l
- Rompetrol: a rămas la 10,48 lei/l
- Lukoil: menține cel mai ridicat nivel din piață, de 10,68 lei/l (după valul de scumpiri din ultimele zile)
- Socar: variază între 10,42 și 10,44 lei/l (față de 10,47 lei/l vineri)
Tablou comparativ al prețurilor (31 iulie vs. 1 august)
|Comerciant
|Benzină (31 iulie)
|Benzină (1 august)
|Motorină (31 iulie)
|Motorină (1 august)
|Petrom
|9,36 lei/l
|9,41 lei/l
|10,42 lei/l
|10,57 lei/l
|OMV
|9,42 lei/l
|9,47 lei/l
|10,48 lei/l
|10,63 lei/l
|MOL
|9,42 lei/l
|9,42 lei/l
|10,47 lei/l
|10,47 lei/l
|Rompetrol
|9,42 lei/l
|9,42 lei/l
|10,48 lei/l
|10,48 lei/l
|Lukoil
|9,44 lei/l
|9,44 lei/l
|10,68 lei/l
|10,68 lei/l
|Socar
|9,36 lei/l
|9,36 – 9,39 lei/l
|10,47 lei/l
|10,42 – 10,44 lei/l
După această majorare de 15 bani pe litru, prețul motorinei a trecut de 10,50 lei pe litru la OMV și la Petrom. Recordul de 10,68 lei pe litru, stabilit vineri dimineață, este deținut în continuare de Lukoil, care vinde motorina cu 10,68 lei pe litru, scrie Economedia.
Valul de scumpiri vine într-un moment de tensiune pe piața carburanților, după ce Parlamentul a adoptat recent proiectul de lege privind declararea situației de criză pe piața petrolieră, prin care se pregătesc măsuri de reducere temporară a accizelor și plafonare a adaosului comercial.
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