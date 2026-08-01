August a venit cu scumpiri la pompă. Motorina a depășit pragul 10,50 lei

Vești proaste pentru șoferi la început de august. Carburanții s-au scumpit din nou sâmbătă, 1 august, iar prețurile la pompă continuă să urce după valul de majorări din ultimele zile.

Iată cum au evoluat prețurile de vineri (31 iulie) până sâmbătă (1 august):

Evoluția prețurilor pe lanțuri de benzinării

Benzină Standard

Petrom: a urcat de la 9,36 lei/l vineri la 9,41 lei/l sâmbătă (+5 bani)

a urcat de la vineri la sâmbătă (+5 bani) OMV: a crescut de la 9,42 lei/l vineri la 9,47 lei/l sâmbătă (+5 bani)

a crescut de la vineri la sâmbătă (+5 bani) MOL: a rămas constantă la 9,42 lei/l

a rămas constantă la Rompetrol: s-a menținut la 9,42 lei/l

s-a menținut la Lukoil: a rămas la 9,44 lei/l

a rămas la Socar: s-a stabilit între 9,36 – 9,39 lei/l (față de 9,36 lei/l vineri)

Motorină Standard

Petrom: a urcat substanțial, de la 10,42 lei/l la 10,57 lei/l (+15 bani)

a urcat substanțial, de la la (+15 bani) OMV: a crescut de la 10,48 lei/l la 10,63 lei/l (+15 bani)

a crescut de la la (+15 bani) MOL: s-a menținut la 10,47 lei/l

s-a menținut la Rompetrol: a rămas la 10,48 lei/l

a rămas la Lukoil: menține cel mai ridicat nivel din piață, de 10,68 lei/l (după valul de scumpiri din ultimele zile)

menține cel mai ridicat nivel din piață, de (după valul de scumpiri din ultimele zile) Socar: variază între 10,42 și 10,44 lei/l (față de 10,47 lei/l vineri)

Tablou comparativ al prețurilor (31 iulie vs. 1 august)

Comerciant Benzină (31 iulie) Benzină (1 august) Motorină (31 iulie) Motorină (1 august) Petrom 9,36 lei/l 9,41 lei/l 10,42 lei/l 10,57 lei/l OMV 9,42 lei/l 9,47 lei/l 10,48 lei/l 10,63 lei/l MOL 9,42 lei/l 9,42 lei/l 10,47 lei/l 10,47 lei/l Rompetrol 9,42 lei/l 9,42 lei/l 10,48 lei/l 10,48 lei/l Lukoil 9,44 lei/l 9,44 lei/l 10,68 lei/l 10,68 lei/l Socar 9,36 lei/l 9,36 – 9,39 lei/l 10,47 lei/l 10,42 – 10,44 lei/l

După această majorare de 15 bani pe litru, prețul motorinei a trecut de 10,50 lei pe litru la OMV și la Petrom. Recordul de 10,68 lei pe litru, stabilit vineri dimineață, este deținut în continuare de Lukoil, care vinde motorina cu 10,68 lei pe litru, scrie Economedia.

Valul de scumpiri vine într-un moment de tensiune pe piața carburanților, după ce Parlamentul a adoptat recent proiectul de lege privind declararea situației de criză pe piața petrolieră, prin care se pregătesc măsuri de reducere temporară a accizelor și plafonare a adaosului comercial.

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