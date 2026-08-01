Valul de căldură care a început ieri se intensifică. ANM avertizează că urmează zile și mai fierbinți

Valul de căldură care a intrat în vigoare ieri continuă să se intensifice în următoarele zile. Meteorologii avertizează că România va traversa un nou episod de caniculă severă. Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) a emis o informarea meteorologică, care este valabilă până luni, 4 august, la ora 10.00.

În sudul și vestul Olteniei, Banat, Crișana, Maramureș și în cea mai mare parte a Transilvaniei, valul de căldură persistă, iar sâmbătă și duminică se va intensifica și se va extinde și în jumătatea nordică a Moldovei. Meteorologii anunță caniculă, disconfort termic accentuat și depășirea pragului critic al indicelui temperatură-umezeală (ITU), de 80 de unități.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 38 de grade Celsius, iar în Câmpia de Vest se vor înregistra local 39 de grade și, izolat, chiar 40 de grade. De asemenea, în multe zone nopțile vor fi tropicale, cu minime cuprinse, în general, între 20 și 24 de grade.

În restul țării, vremea va rămâne călduroasă, iar disconfortul termic va fi în creștere.

Cod galben și cod portocaliu pentru caniculă

Până astăzi, la ora 10.00, sunt în vigoare și avertizări de cod galben și cod portocaliu.

Codul galben vizează sudul și vestul Olteniei, sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei și Maramureș, unde temperaturile maxime vor ajunge la 33-35 de grade, iar în sudul Banatului vor urca până în jurul valorii de 37 de grade. Pe arii restrânse sunt prognozate și nopți tropicale, cu temperaturi minime de 20-22 de grade.

Codul portocaliu este valabil pentru județele Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare. În aceste zone, maximele vor atinge aproximativ 38 de grade, iar indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Și aici nopțile vor fi tropicale, cu temperaturi minime cuprinse între 20 și 24 de grade.

Canicula se va intensifica săptămâna viitoare

Potrivit ANM, valul de căldură nu se va opri la începutul săptămânii viitoare. Din 4 până în 9 august, canicula se va intensifica în mare parte a țării, iar temperaturile ridicate și disconfortul termic accentuat vor continua să afecteze numeroase regiuni.

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