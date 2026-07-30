Șase proiecte de eficiență energetică, de peste 13 milioane de euro vor fi implementate în Dolj. ADR Sud-Vest Oltenia a înmânat contractele

6 noi proiecte în valoare totală de aproape 13,5 milioane de euro vor fi implementate în județul Dolj prin Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027, în cadrul Priorității 3 – Eficiență energetică și infrastructură verde. ADR a înmânat astăzi contractele de finanțare oficialilor care au reprezentat instituțiile beneficiare.

Investițiile vizează 5 unități de învățământ și o clădire administrativă a Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dolj. Peste 1.500 de preșcolari și elevi vor beneficia de condiții mai bune pentru educație, iar personalul Detașamentului de Pompieri Calafat va avea la dispoziție un spațiu modernizat și eficient energetic.

Proiectele includ lucrări de reabilitare termică, modernizarea instalațiilor de încălzire și iluminat, montarea de pompe de căldură, sisteme de ventilație cu recuperare de căldură, panouri fotovoltaice, panouri solare și alte soluții bazate pe utilizarea energiei regenerabile, precum și adaptarea clădirilor pentru accesul persoanelor cu dizabilități.

UAT Municipiul Băilești – Creșterea eficienței energetice și măsuri pentru utilizarea unor resurse regenerabile de energie la Liceul Teoretic (fostul Liceu Industrial) „Mihai Viteazul”, corp C1

Valoarea totală a proiectului:4.961.221 euro

Finanțarea nerambursabilă: 4.653.670 euro (FEDR: 4.036.346 euro; BS: 617.323 euro)

Beneficiari: 641 de elevi

Investiția urmărește creșterea eficienței energetice a liceului prin termoizolarea clădirii, înlocuirea tâmplăriei, modernizarea instalațiilor, a sistemului de iluminat, montarea unei pompe de căldură, a unui sistem de ventilație cu recuperare de căldură și a panourilor fotovoltaice.

UAT Orașul Dăbuleni – Îmbunătățirea eficienței energetice la Liceul Teoretic Constantin Brâncoveanu, structura Școala Nr. 1, corp C1, în orașul Dăbuleni, județul Dolj

Valoarea totală a proiectului:1.364.209 euro

Finanțarea nerambursabilă: 1.106.321 euro (FEDR: 959.564 euro; BS: 146.756 euro)

Suprafață reabilitată: 323 mp

Beneficiari: 251 de elevi

Proiectul prevede renovarea energetică a clădirii prin lucrări de termoizolare, modernizarea instalațiilor de încălzire și iluminat, înlocuirea tâmplăriei, instalarea unei pompe de căldură, montarea de panouri solare și fotovoltaice, precum și lucrări de consolidare.

UAT Orașul Dăbuleni – Îmbunătățirea eficienței energetice la Liceul Constantin Brâncoveanu, corp C1, în orașul Dăbuleni, județul Dolj

Valoarea totală a proiectului: 2.321.287 euro

Finanțarea nerambursabilă: 2.051.882 euro (FEDR: 1.779.694 euro; BS: 272.188 euro)

Suprafață reabilitată: 1.192 mp

Beneficiari: 350 de elevi

Investiția vizează modernizarea energetică a clădirii liceului prin lucrări de izolare termică, înlocuirea tâmplăriei, modernizarea instalațiilor de încălzire și iluminat, montarea unei pompe de căldură, panouri solare și fotovoltaice, ventilație cu recuperare de căldură și realizarea unor lucrări conexe pentru creșterea confortului și reducerea consumului de energie.

UAT Comuna Pielești – Creșterea eficienței energetice a Grădiniței cu Program Normal Nr. 1 Pielești

Valoarea totală a proiectului: 1.161.801 euro

Finanțarea nerambursabilă: 1.095.560 euro (FEDR: 950.231 euro; BS: 145.329 euro)

Suprafață reabilitată: 352 mp

Beneficiari: până la 60 de preșcolari

Investiția urmărește creșterea eficienței energetice a grădiniței prin lucrări de izolare termică, înlocuirea tâmplăriei, modernizarea instalațiilor de iluminat, montarea unei pompe de căldură, a unui sistem de ventilație cu recuperare de căldură și a panourilor fotovoltaice.

UAT Comuna Țuglui – Reabilitare și modernizare școală corp C1, comuna Țuglui, sat Țuglui, județul Dolj, în vederea creșterii eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei

Valoarea totală a proiectului: 1.305.804 euro

Finanțarea nerambursabilă: 973.240 euro (FEDR: 827.254 euro; BS: 126.521 euro)

Suprafață reabilitată: 485 mp

Beneficiari: 234 de elevi

Proiectul vizează reabilitarea și modernizarea energetică a școlii prin lucrări de eficientizare energetică, refacerea acoperișului, înlocuirea tâmplăriei, modernizarea instalațiilor și înlocuirea sistemului de încălzire cu o pompă de căldură. Investiția include, de asemenea, măsuri pentru creșterea siguranței la incendiu, îmbunătățirea accesibilității și reabilitarea spațiilor interioare.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dolj – Reabilitare termică și energetică a pavilionului administrativ din cadrul Detașamentului de Pompieri Calafat

Valoarea totală a proiectului: 2.339.141 euro

Finanțarea nerambursabilă: 1.485.316 euro (FEDR: 1.485.316 euro; BS: 00,00)

Suprafață reabilitată: 1.074 mp

Investiția presupune reabilitarea termică și energetică a pavilionului administrativ prin lucrări de consolidare, modernizarea instalațiilor de încălzire și climatizare, precum și instalarea de panouri fotovoltaice și panouri solare pentru reducerea consumului de energie.