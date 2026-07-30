(VIDEO) Primăria Craiova a inaugurat Skate Park-ul de 3,5 milioane de euro

Primăria Craiova a inaugurat astăzi Skate Park Craiova după o investiție de 3,5 milioane de euro și reprezintă cea de-a doua etapă a proiectului Fantasy Park, Prima etapă a proiectului, amenajarea parcului, a fost inaugurată în urmă cu trei ani, iar cea de-a treia etapă este deja în derulare și presupune amenajarea unei săli de box destinate pregătirii sportivilor craioveni, se arată într-un comunicat de presă al primăriei.

Situat pe strada Pașcani nr. 9, Skate Park Craiova oferă condiții moderne pentru practicarea sporturilor urbane precum skateboard, role, patine cu rotile, biciclete BMX, biciclete MTB și trotinete fără propulsie. Baza a fost proiectată astfel încât să poată fi folosită atât de persoane cu experiență, cât și de utilizatori aflați la un nivel intermediar, însă anumite elemente au un grad ridicat de dificultate.

Accesul este gratuit

Accesul în Skate Park este gratuit, însă folosirea facilităților este permisă doar persoanelor care au împlinit vârsta de 12 ani. Minorii vor putea utiliza infrastructura numai sub responsabilitatea reprezentanților legali, cu asumarea riscurilor specifice practicării sporturilor urbane.

Pentru a facilita accesul unui număr cât mai mare de tineri la aceste activități, cei care nu dețin propriul echipament vor putea închiria skateboarduri, role și alte echipamente sportive direct din incinta Skate Park-ului, prin intermediul Eco Urbis.

În vederea desfășurării activităților în condiții de maximă siguranță, toți utilizatorii au obligația de a purta, pe întreaga durată a activităților sportive echipament complet de protecție format din cască, cotiere, genunchiere și apărători pentru mâini. Accesul fără echipamentul obligatoriu va fi interzis.

Ce spune regulamentul

Regulamentul de utilizare stabilește o serie de măsuri menite să asigure siguranța tuturor utilizatorilor. Sunt interzise accesul vehiculelor motorizate, consumul de alcool, accesul persoanelor aflate sub influența alcoolului sau a altor substanțe, deteriorarea instalațiilor, realizarea de graffiti, aprinderea focului, aruncarea deșeurilor, blocarea traseelor, comportamentul agresiv, precum și utilizarea pistei pe timp de ploaie, ceață, ninsoare sau în condiții de polei.

Pentru a reduce riscul accidentelor, utilizarea Skate Park-ului se va face în funcție de tipul echipamentului folosit.

Astfel, de luni până vineri, între orele 08:00 și 14:00, pista va putea fi utilizată de cei care practică skateboard, role sau trotinete fără propulsie.

În intervalul 14:00-18:00, accesul va fi rezervat exclusiv bicicletelor BMX și MTB freestyle, urmând ca între orele 18:00 și 22:00, pista să revină utilizatorilor de skateboard, role și trotinete.

În weekend, programul se va desfășura după cum urmează:

sâmbăta va fi destinată bicicletelor BMX și MTB,

duminica va fi destinată utilizatorilor de skateboard, role și trotinete.

Organizarea competițiilor sportive, demonstrațiilor și cursurilor în incinta Skate Park-ului se va putea realiza numai cu acordul administratorului și cu respectarea prevederilor legale și a tuturor măsurilor de siguranță.

Nerespectarea regulamentului constituie contravenție și se sancționează cu amenzi cuprinse între 100 și 500 de lei, constatarea și aplicarea sancțiunilor urmând să fie realizate de polițiștii locali ai municipiului Craiova.

Skate Park Craiova dispune și de facilități complementare destinate confortului utilizatorilor: cișmea cu apă potabilă, zonă de odihnă cu bănci, standuri pentru parcarea bicicletelor, pompă pentru biciclete, iluminat nocturn și corpuri de iluminat decorativ amplasate în spațiile verzi.

De asemenea, baza sportivă este monitorizată permanent prin intermediul unui sistem de supraveghere video conectat la dispeceratul Poliției Locale Craiova, în vederea asigurării unui climat de siguranță și a prevenirii actelor de vandalism.

Olguța Vasilescu: Cred că este cel mai mare skate park din țară

„Începând de astăzi se deschide skatepark-ul. Este practic a doua etapă a Fantasy Park-ului. A treia etapă urmează să fie în curând inaugurată și ea: este vorba de o sală de sport amenajată pentru box. Dacă vă aduceți aminte, acum câțiva ani, aici, pe această zonă, era o groapă de gunoi plină de izvoare, care miroseau îngrozitor pe timpul iernii. Am captat aceste izvoare; din cauza asta a durat atât de mult și etapa a doua a skatepark-ului, pentru că și aici am descoperit izvoare care au necesitat intervenții și a trebuit să le captăm.

Dar iată că, în sfârșit, avem un skatepark care cred că, la ora actuală, este cel mai mare din România, sau cel puțin ca nivel de periculozitate. Desigur că el poate să fie folosit în primul rând de avansați, dar este o zonă și pentru copii, pentru începători. De altfel, ați și văzut, copiii au început deja să-l folosească. Și pentru că are un grad mai mare de periculozitate, este absolut necesar echipamentul de protecție.

Pentru copiii care vin cu echipamentul de protecție, accesul este gratuit. Pentru cei care nu au echipament de protecție, ei vor putea să-l închirieze chiar de aici, din această incintă de la Eco Urbis, cu prețurile cele mai mici din România, până când, desigur, își vor achiziționa acest echipament care, de asemenea, poate să fie achiziționat și de la noi în cazul în care nu vor să meargă direct la magazinele specializate ca să-l ia de acolo. Ce este foarte important de reținut este că tot acest park, inclusiv skatepark-ul, este gratuit. Deci absolut toți craiovenii au acces la el.

Deja am avut mai multe discuții cu grupurile de skateri care vor să organizeze aici mai multe competiții naționale și chiar internaționale și ne bucurăm că acest lucru se va întâmpla în municipiul nostru și că am reușit în sfârșit să ducem la bun sfârșit un astfel de proiect”, a declarat primarul Olguța Vasilescu.