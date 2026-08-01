DNA susține că decizia CJUE privind prescripția se aplică și în dosarele de corupție și contrazice poziția Parchetului General

Direcția Națională Anticorupție (DNA) susține că decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) din 16 iulie 2026 privind prescripția răspunderii penale se aplică și în dosarele de corupție, nu doar în cele care vizează fraude cu fonduri europene și evaziune fiscală.

Potrivit unui răspuns oficial transmis publicației G4Media, DNA consideră că hotărârea CJUE produce efecte și în cauzele de corupție, poziție care diferă de cea exprimată de Parchetul General.

Anterior, Parchetul General a transmis, tot într-un răspuns pentru G4Media, că decizia instanței europene este aplicabilă doar în dosarele privind fraudele cu fonduri europene și evaziunea fiscală în care prejudiciul depășește 50.000 de euro.

În contextul interpretărilor diferite ale celor două instituții, experții în drept consultați de G4Media susțin că hotărârea CJUE ar putea avea implicații și asupra dosarelor de corupție. Fosta judecătoare Daniela Panioglu și fosta procuroare DNA Elena Hach au explicat, pentru publicație, în ce condiții decizia instanței europene poate influența cauzele soluționate prin intervenția prescripției și ce demersuri pot face procurorii în urma acestei hotărâri.

De asemenea, specialiștii au analizat situațiile în care ar putea fi atacate hotărârile definitive prin care inculpați sau condamnați au scăpat de răspunderea penală ca urmare a intervenirii prescripției.

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