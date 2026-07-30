Aeroportul Craiova își va produce singur energia electrică. Contractul pentru noul parc fotovoltaic de 8,7 milioane de lei a fost atribuit

Managerul Aeroportului Internațional Craiova, Sorin Manda, a anunțat câștigătorul contractului pentru construirea parcului fotovoltaic care va oferi aeroportului independență energetică. Este vorba despre Asocierea CAS OFFICE ARHITECT S.R.L. – MORNINGSTAR CONSULTING S.R.L. – FILKAB SOLAR LTD, prin liderul CAS OFFICE ARHITECT S.R.L. Contractul are o valoare de 8,7 milioane de lei plus TVA și o durată de execuție de 12 luni.

„Noul proiect presupune realizarea unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de 2,1 MW, format din 3.803 panouri fotovoltaice, amplasate atât la sol, cât și pe o structură modernă de tip carport, care va acoperi parcarea aeroportului, oferind în același timp protecție autovehiculelor și producând energie verde. Investiția include și un sistem de stocare a energiei de 2,58 MWh, alcătuit din 12 unități de stocare, care va permite utilizarea eficientă a energiei produse și va contribui la acoperirea necesarului de consum al aeroportului din surse regenerabile“, a explicat Sorin Manda.

Noul proiect completează parcul fotovoltaic existent. „Noul parc fotovoltaic va funcționa împreună cu sistemul deja existent în cadrul Aeroportului Internațional #Craiova, consolidând capacitatea de producție a energiei verzi și reducând dependența de sursele convenționale. Prin această investiție vor fi diminuate emisiile de gaze cu efect de seră, vor fi optimizate costurile cu energia și va fi susținută dezvoltarea unei infrastructuri aeroportuare moderne, eficiente și prietenoase cu mediul“, a completat Manda.