Un bărbat și-a pierdut viața în incendiul care a cuprins chiliile Mănăstirii Bisericani

Un bărbat a fost găsit mort în urma unui incendiu puternic care a cuprins, în noaptea de joi spre vineri, chiliile și mai multe anexe ale Mănăstirii Bisericani.



La fața locului au intervenit mai multe echipaje de pompieri din cadrul Detașamentului Piatra-Neamț, cu autospeciale de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD.



„La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta la o clădire de aproximativ 400 de metri pătrați (spații de cazare, arhiva mănăstirii, cantină și spații de depozitare). Din păcate, în interiorul unei camere a clădirii, pompierii au găsit o persoană carbonizată“, a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Neamț, Clarisa Jinga.



Pompierii au localizat incendiul și lucrează la lichidarea acestuia.



Obștea Mănăstirii Bisericani a fost lovită de o altă tragedie, în urmă cu două săptămâni, atunci când starețul Serafim Mihali a murit la vârsta de 63 de ani, în urma unui infarct.

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