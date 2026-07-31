Primarul unei comune s-a spânzurat în podul casei

Primarul comunei Bucerdea Grânoasă din judeţul Alba, Vasile Sevestrean, aflat la primul mandat şi ales sub sigla AUR, a fost găsit spânzurat, joi după-amiază.

Edilul, aflat la primul mandat, avea 56 de ani şi fusese ales sub sigla AUR. Soţia sa a fost cea care l-a găsit fără viaţă, în podul locuinţei.

Primele constatări ale poliţiei arată că pe trupul primarului nu sunt semne de violenţă, notează jurnaliştii locali.

Împrejurările morţii edilului fac obiectul unui dosar care vizează infracţiunea de ucidere din culpă.

Fostul primar, care a deținut această funcție de la înființarea comunei, în 2006, până în 2024, a murit în august anul trecut, la 64 de ani, după ce a fost prins sub o remorcă în timp ce efectua activități agricole.

Citeşte şi: Șase bărbați, răniți după ce două autoturisme s-au ciocnit