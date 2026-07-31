Bilanţul cutremurului din Japonia a ajuns la 34 de morţi. Zeci de mii de gospodării nu au curent și apă

Bilanţul cutremurului puternic care a avut loc marţi în sud-vestul Japoniei a crescut la 34 de morţi, au anunţat joi autorităţile, iar mii de sinistraţi înfruntau o caniculă copleşitoare, scrie News.ro.

Opt morţi au fost confirmate la fabrica Nippon Paper, în oraşul Yatsushiro, unde o parte a unui coş industrial s-a surpat. Cinci persoane se aflau în stare critică.

Acest cutremur de magnitudinea 7,1, care a avut loc marţi, a provocat pagube importante pe Insula Kyushu, distrugând locuinţe, avariind poduri, declanşând incendii şi privând zeci de mii de locuitori de electricitate şi apă.

Centrul comercial Aeon a fost evacuat după cutremur, dar aproximativ 50 de minute mai târziu construcţia a fost devastată de o explozie uriaşă, în timp ce un număr necunoscut de angajaţi se aflau în continuare înăuntru.

Imagini filmate înăuntru surprind salvatori în combinezoane portocalii şi purtând căşti albe în timp ce înaintează cu precauţie printre tije de oţel contorsionate, cabluri spânzurând şi plafoane sfârtecate.

Salvatori au salvat 25 de pisici dintr-o „cafenea cu pisici”, situată în complex, o veste primită cu uşurare pe reţele de socializare.

Fără curent și apă potabilă

Imagini difuzate de televiziuni surprindeau locuitori care stăteau la coadă la benzină şi la apă potabilă, în contextul în care temperaturile urmau să atingă 38°C în weekend în această regiune.

Aproximativ 13.500 de gospodării erau în continuare private de electricitate joi.

Sute de persoane în vârstă dormeau pe plăpumi uşoare puse pe jos, într-un centru comunitar în oraşul Uki, refugiaţi din calea unei călduri zdrobitoare.

„Mulţumim lui Dumnezeu că există aceste centre de primire”, a declarat AFP o rezidentă, care a cerut protecţia anonimatului, alături de vecini care moţăiau între scaune sau adunaţi în jurul unui televizor.

Ea a încercat să rămînă acasă sau să se odihnească în maşină, „dar e prea cald şi sunt prea mulţi ţânţari”.

„Din cauza acestei călduri este foarte dur să nu ai electricitate şi nici climatizare”, declară un angajat la un supermarket, Hiroyuki Matsushima, în vârstă de 53 de ani, tatăl al patru copii.

Autorităţile au trimis sute de unităţi de climatizare în centrele de evacuare în care au fost cazaţi locuitori care nu au curent.

Japonia înregistrează câteva seisme pe an

Institutul american de geofizică USGS a evaluat magnitudinea acestui cutremur la 6,8, mai mică decât o estimare de 7,1 a Agenţiei Meteorologice Japoneze (JMA).

Seismul, foarte puternic, a cauzat surparea în parte a unui zid al Castelului Kumamoto, vechi de câteva secole.

Departamentul Kumamoto a fost afectat în 2016 de două cutremure devastatoare, soldate cu 273 de morţi şi peste 2.800 de răniţi.

Japonia, care se află la joncţiunea a patru plăci tectonice mari, de-a lungul marginii de vest a Centurii de Foc a Pacificului, este una dintre cele mai expuse ţări cutremurelor.

O ţară cu 125 de milioane de locuitori, ea înregistrează în general câteva seisme pe an, reprezentând aproximativ 18% dintre cutremurele înregistrate în lume.

Marea majoritate a acestor cutremure este de slabă intensitate, însă pagubele pe care le pot cauza variază în funcţie de locul şi adâncimea la care au loc sub suprafaţa terestră.

Japonia rămâne marcată de un cutremur submarin uriaş, de magnitudinea 9, în 2011, care a declanşat un tsunami, soldat cu aproximativ 18.500 de morţi şi dispăruţi şi care a provocat o catastrofă la Centrala Nucleară Fukushima.