APIA începe plata ajutorului pentru motorină. Suma depășește 155 de milioane de lei

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a începe plata ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură în primul trimestru al anului 2026. Suma totală care va ajunge la fermieri depășește 155,2 milioane de lei, iar banii vor fi virați în conturile beneficiarilor în cursul săptămânii viitoare.

Ajutorul de stat se acordă sub formă de rambursare și vizează motorina utilizată în perioada 1 ianuarie – 31 martie 2026. De acest sprijin beneficiază 9.863 de fermieri, valoarea subvenției fiind de 2,697 lei pentru fiecare litru de motorină eligibil.

Cea mai mare parte din bani merg spre sectorul vegetal

Cea mai mare parte a fondurilor, respectiv 133.031.285 de lei, este destinată sectorului vegetal, pentru o cantitate de peste 49,3 milioane de litri de motorină. Sectorul zootehnic va primi 22.153.578 de lei, aferenți unei cantități de peste 8,2 milioane de litri, iar pentru sectorul îmbunătățirilor funciare au fost alocați 72.820 de lei, pentru 27.000 de litri de motorină.

În total, APIA va deconta pentru primul trimestru al anului peste 57,5 milioane de litri de motorină, valoarea ajutorului de stat ridicându-se la 155.257.683 de lei.

Plățile sunt efectuate în baza Hotărârii Guvernului nr. 1174/2014 și a Ordinului ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 209 din 31 iulie 2026.

Potrivit legislației în vigoare, cantitatea anuală maximă de motorină pentru care se poate acorda rambursarea accizei este de 410 milioane de litri.