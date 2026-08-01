Primul mare oraș din România care ia măsuri de raționalizare a energiei electrice: iluminatul public va fi redus pe timpul nopții

Municipiul Iași devine primul dintre marile orașe din România care anunță măsuri de reducere a consumului de energie electrică, după instituirea stării de alertă la nivel național în sectorul energetic, scrie Hotnews. Iluminatul public va fi diminuat pe timpul nopții, cu excepția zonelor considerate esențiale pentru siguranță

Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, a anunțat vineri seară că administrația locală va introduce măsuri de economisire a energiei electrice, în contextul crizei energetice generate de scăderea producției de electricitate.

Potrivit edilului, reducerea iluminatului public pe timpul nopții va aduce economii de aproximativ 10 MWh în fiecare noapte.

Iluminatul va fi redus în toate cartierele

Măsura va fi aplicată unitar în întreg municipiul, fără excepții pentru anumite cartiere.

„Nu vor exista cartiere favorizate și cartiere defavorizate. Toți suntem o comunitate și trecem împreună prin această perioadă”, a transmis Mihai Chirica.

Zonele care rămân iluminate

Primarul a precizat că reducerea iluminatului nu va afecta zonele în care acesta este esențial pentru siguranță.

Vor rămâne complet iluminate:

curțile spitalelor;

pasajele subterane și pietonale;

principalele puncte centrale și zonele pietonale de interes, inclusiv Piața Unirii.

În același timp, Poliția Locală și Poliția Națională vor intensifica patrulele pe timpul nopții, iar autoritățile le cer cetățenilor să semnaleze orice situație suspectă.

Măsura vine după instituirea stării de alertă în sectorul energetic

Decizia Primăriei Iași vine după ce Guvernul a declarat stare de alertă la nivel național pentru întreaga lună august, pe fondul reducerii producției de energie electrică.

Premierul Ilie Bolojan, care asigură și interimatul la Ministerul Energiei, a explicat că situația este cauzată de secetă și de debitele foarte scăzute ale râurilor. În mod special, ale Dunării, care au afectat producția de energie.

„Am declarat stare de alertă la nivel național pe perioada lunii august, ca efect al scăderii producției de energie electrică din cauza secetei și a debitelor scăzute atât pe râuri, dar mai ales pe fluviul Dunărea”, a declarat premierul după ședința extraordinară de Guvern.

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