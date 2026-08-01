Dunărea pune frână transportului naval. Navele circulă și pe jumătate goale din cauza nivelului scăzut al apei

Nivelul extrem de scăzut al Dunării începe să afecteze serios transportul naval de mărfuri. Armatorii sunt nevoiți să reducă încărcătura navelor chiar și la jumătate din capacitate pentru a evita împotmolirea. De asemenea, costurile de transport cresc, ceea ce se va reflecta în prețul produselor.

Cotele foarte scăzute ale Dunării, apropiate de minimele istorice în luna iulie, creează dificultăți majore pentru transportul fluvial. Navele sunt obligate să plece cu încărcături reduse pentru a putea naviga în siguranță pe sectoarele cu adâncime mică.

Cele mai mari probleme sunt înregistrate pe sectorul fluvial, unde unele nave nu mai pot descărca marfa în porturi.

„Suntem cu o navă la Giurgiu și nu putem să descărcăm de două săptămâni”, a declarat pentru News.ro un armator, care spune că are o altă navă blocată în Germania, unde situația este și mai dificilă din cauza nivelului scăzut al Rinului și al Dunării.

Navele pleacă cu sute de tone mai puțin pe Dunăre

Armatorul Silviu Pralea, proprietarul unui șlep cu o capacitate de 960 de tone, spune că în prezent poate încărca doar aproximativ 650 de tone pentru a evita riscul ca nava să atingă fundul fluviului în zonele cu apă mică.

„N-am încărcat-o la plin, din cauza nivelului mic al Dunării”, a explicat acesta.

Potrivit armatorului, dacă la începutul campaniei agricole transporta marfa aproape la capacitate maximă, pe măsură ce nivelul apei a scăzut, fiecare cursă a fost făcută cu încărcături tot mai mici.

Costurile cresc și se vor vedea în prețurile produselor

Reducerea încărcăturii afectează direct veniturile transportatorilor și determină majorarea tarifelor de transport.

Dacă la începutul sezonului transportul costa aproximativ 55 de lei pe tonă, în prezent prețul a ajuns la 63 de lei pe tonă. În același timp, costurile cu combustibilul au crescut semnificativ. Litrul de motorină navală a depășit 5,2 lei, față de aproximativ 4,2 lei în urmă cu o lună.

Explicația specialiștilor

Potrivit lui Adrian Maizel, coordonator al Compartimentului Hidrografic din cadrul Administrației Fluviale a Dunării de Jos Galați, problema nu este cauzată de lipsa ploilor din România, ci de deficitul de precipitații din țările aflate în amonte.

„Chiar dacă în România a plouat mult în primăvară și vară, nu a plouat în țările din amonte. Debitul Dunării este alimentat de râurile din Germania și Austria. Dacă iarna nu sunt zăpezi importante, în primăvară debitul scade”, a explicat specialistul.

În ciuda dificultăților apărute în luna iulie, traficul prin Canalul Sulina s-a menținut în primele șase luni ale anului la un nivel comparabil cu cel înregistrat în aceeași perioadă din 2025.