VIDEO Nicușor Dan: „Suntem cu toții exasperați de dezbaterile politice sterile”

Președintele Nicușor Dan a transmis, sâmbătă, un mesaj video în care susține că, în ciuda crizei politice, România își continuă parcursul pe proiectele importante. Șeful statului a declarat că românii sunt „exasperați de dezbaterile politice sterile”, însă a insistat că există consens între forțele politice în privința principalelor obiective ale țării.

Nicușor Dan a afirmat că Parlamentul a adoptat în această săptămână mai multe legi care reprezintă jaloane din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), printre care și Codul urbanismului, pe care urmează să îl promulge săptămâna viitoare.

Potrivit președintelui, au mai rămas trei jaloane importante din PNRR: legea Agenției Naționale de Integritate (ANI), legea biodiversității și legea salarizării. Primele două urmează să fie dezbătute de Parlament săptămâna viitoare, în timp ce legea salarizării rămâne cel mai dificil obiectiv de îndeplinit.

„Există consens pe lucrurile mari”

În mesajul său, șeful statului a subliniat că există un acord politic pentru menținerea traiectoriei financiare a României, elaborarea bugetului pentru anul 2027 și continuarea pregătirilor pentru adoptarea monedei euro.

„Există acord politic pentru păstrarea traiectoriei financiare asumate de România, indiferent de componența viitorului Guvern. Există acord politic pentru elaborarea bugetului pe 2027 și există acord politic pentru trecerea la euro”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a salutat și raportul agenției Fitch, care reconfirmă stabilitatea financiară a României, deși semnalează îngrijorări legate de situația politică.

„România funcționează”

În finalul mesajului, Nicușor Dan le-a transmis românilor că înțelege dificultățile economice și incertitudinile actuale, dar a făcut apel la echilibru și încredere.

„Suntem cu toții exasperați de dezbaterile politice sterile pe care le vedem zilnic. (…) E mult scandal inutil în politică, dar există consens pe lucrurile mari și vom trece cu bine peste această perioadă. Eu am încredere în România și am încredere în români”, a declarat președintele.

În mesajul transmis, șeful statului nu a făcut referire la eventuale consultări pentru desemnarea unui nou premier și nici la blocajele politice care au prelungit criza guvernamentală.

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