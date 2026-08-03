Cursul Dunării, deviat spre centrala de la Cernavodă

MApN a continuat luni dimineaţă, 3 august, acţiunile de pe braţul Bala şi a detonat stânca Pârjoaia. Duminică, 2 august, prima tentativă nu a fost un succes. Militarii au folosit 30 de kilograme de explozibil, insuficient însă pentru a disloca stânca.

De această dată, militarii au folosit 100 de kilograme de explozibil, iar operaţiunea a fost reuşită. Cursul Dunării va fi deviat către centrala de la Cernavodă după ce vor interveni navele de dragare şi după ce vor fi amplasate barjele care vor devia efectiv cursul fluviului.

Miruţă: Joi, în cel mai nefericit caz, centrala de Cernavodă ar fi fost oprită

Radu Miruţă, ministrul interimar al Apărării, a confirmat detonarea şi a precizat că speră ca până cel târziu miercuri cursul fluviului să fie deviat efectiv către Cernavodă. Miruţă spune că, din informaţiile sale, centrala de la Cernavodă ar fi intrat în procedură de oprire totală în cursul zilei de joi.

„E un succes, bucata de astăzi în care a fost Armata responsabilă. Barjele care vor veni astăzi vor încărca tot ce se poate din tot ce s-a detonat. Scufundarea barjelor va avea loc probabil miercuri dimineaţă. Pe calcul iniţial, miercuri sau joi, joi în cel mai nefericit caz centrala de Cernavodă ar fi fost oprită. Orice zi în care centrala va funcţiona după ziua de joi e un succes. O zi de funcţionare a centralei reprezintă un câştig financiar mai mare decât tot ce-am investit pentru deviera fluviului. După ziua de ieri erau nişte discuţii, se poate, nu se poate disloca stânca. Armata Română a testat ieri ce cantităţi de explozibil trebuie folosite. După încercarea de ieri s-a dislocat doar o bucată mică de stâncă şi s-a făcut o analiză aseară”, a declarat Radu Miruţă, ministrul interimar al Apărării.

Întreaga operaţiune a avut loc după ce nivelul Dunării a ajuns aproape de minimul istoric din 1985. Acum, nivelul fluviului este prognozat să scadă la 1.400 de metri cubi per secundă. Dacă s-ar menţine acest ritm, centrala de la Cernavodă s-ar închide complet în maximum 3 zile.

Prin comparație, media multianuală a lunii august este de 3.900 mc/s. În aval de Porțile de Fier, debitele sunt prognozate să fie, în general, în ușoară scădere.

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