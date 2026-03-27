Ciabatta umplută în stil mediteranean

De Gazeta de Sud
Ciabatta umplută in stil mediteranean
Ingrediente

  • 1 bucată pâine ciabatta
  • 30 g spanac
  • 150 g brânză mozzarella
  • 250 g ardei copt
  • 150 g măsline
  • 5 – 6 frunze busuioc
  • sare
  • piper

Mod de preparare

  1. Taie ciabatta pe lateral, cât mai aproape de margine, apoi îi scobești cu grijă interiorul, fără să rupi pâinea. Nu arunca miezul – îl poți transforma rapid în crutoane de casă, cu puțin ulei de măsline, oregano, sare și piper.
  2. Pregătești umplutura: adaugi spanacul, mozzarella rasă, fâșiile de ardei copt și măslinele mărunțite. Pentru un plus de prospețime, zdrobești ușor în palmă câteva frunze de busuioc și le rupi peste compoziție. Asezonezi cu sare și piper, apoi amesteci bine toate ingredientele.
  3. Umpli ciabatta cu acest mix delicios, așezi capacul de pâine deasupra și fixezi cu două scobitori. O introduci în cuptorul preîncălzit la 180°C pentru aproximativ 30 de minute, până când devine ușor rumenă și irezistibil de aromată.

Această rețetă este recomandată de Cosânzenele Gătesc.

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

