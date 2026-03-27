Ciabatta umplută în stil mediteranean

Ingrediente

1 bucată pâine ciabatta

30 g spanac

150 g brânză mozzarella

250 g ardei copt

150 g măsline

5 – 6 frunze busuioc

sare

piper

Mod de preparare

Taie ciabatta pe lateral, cât mai aproape de margine, apoi îi scobești cu grijă interiorul, fără să rupi pâinea. Nu arunca miezul – îl poți transforma rapid în crutoane de casă, cu puțin ulei de măsline, oregano, sare și piper. Pregătești umplutura: adaugi spanacul, mozzarella rasă, fâșiile de ardei copt și măslinele mărunțite. Pentru un plus de prospețime, zdrobești ușor în palmă câteva frunze de busuioc și le rupi peste compoziție. Asezonezi cu sare și piper, apoi amesteci bine toate ingredientele. Umpli ciabatta cu acest mix delicios, așezi capacul de pâine deasupra și fixezi cu două scobitori. O introduci în cuptorul preîncălzit la 180°C pentru aproximativ 30 de minute, până când devine ușor rumenă și irezistibil de aromată.

Această rețetă este recomandată de Cosânzenele Gătesc.